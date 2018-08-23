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Семья летчика Ярошенко встретится с ним в американской тюрьме

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Семья находящегося в американской тюрьме российского летчика Константина Ярошенко отправится на встречу с ним в тюрьму "Данбери" (штат Коннектикут) 24 августа, сообщила агентству "Интерфакс" его супруга Виктория.

Она отметила, что встречу с Ярошенко назначили на пятницу.

Летчик был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы.

Ранее Ярошенко сообщала агентству, что у ее мужа проблемы с желудком и зубами, медицинская помощь ему по-прежнему не оказывается. Привезти с собой медикаменты семье запретили.

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Теги: США, Константин Ярошенко

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