Майк Помпео обсудил с Сергеем Лавровым Сирию и Сенцова

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил обстановку в Сирии и ситуацию с осужденным в РФ Олегом Сенцовым, заявила в четверг представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Он (Майк Помпео - ИФ) говорил с Сергеем Лавровым об украинском политическом заключенном Олеге Сенцове, который держит голодовку более трех месяцев в российской тюрьме. Госсекретарь отметил нашу обеспокоенность относительно здоровья Олега Сенцова, а также призвал Россию немедленно освободить Сенцова и других украинских политзаключенных", - сказала Хизер Нойерт.

Кроме того, по ее словам, стороны обсудили "текущие вызовы в Сирии, а также серьезную обеспокоенность США, связанную с потенциальной военной активностью в Идлибе".

Также, по ее информации, Помпео обратился к Лаврову с призывом "поддержать усилия ОЗХО, а также усилия призвать к ответу сирийский режим за применение химоружия".

Ранее в МИД РФ сообщили, что "23 августа по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Майка Помпео".

"При обмене мнениями по актуальным международным темам основное внимание было уделено ситуации в Сирии", - отмечалось в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы Лавров подчеркнул, что складывающаяся обстановка в мире требует сопряжения усилий наших стран в преодолении общих вызовов и угроз, чему препятствует продолжающаяся в Вашингтоне деструктивная линия на подрыв отношений между Россией и США", - отметили в дипведомстве.

Кроме того, как заявили в МИД РФ, Сергей Лавров потребовал освободить задержанную в США Марию Бутину и дал разъяснения по Олегу Сенцову.

"Российский министр призвал незамедлительно прекратить преследование под надуманным предлогом гражданки России Бутиной, в очередной раз привлек внимание к ситуации с Константином Ярошенко, Виктором Бутом и другими россиянами, оказавшимися в американских тюрьмах в нарушение процедур, предусматриваемых двусторонним Договором о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 года", - говорится в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что "Майк Помпео затронул вопрос об отбывающем наказание по обвинению в участии в террористической деятельности О.Сенцове, на что ему были даны соответствующие разъяснения".