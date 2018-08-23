Болтон рассказал о прогрессе на переговорах с Патрушевым

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон по итогам встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым заявил о наличии прогресса на переговорах, но отметил и разногласия.

"Я думаю, что мы достигли значительного прогресса, мы определили конкретные сферы, в которых можно восстановить линии коммуникаций и проводить больше работы в рамках соответствующих ведомств", - сказал Болтон, выступая в четверг перед журналистами.

"Также есть сферы, в которые остаются разногласия", - добавил он.

"То, что мы сделали сегодня, это обсудили весь спектр вопросов, которые есть между двумя странами по нераспространению и контролю за оружием, двусторонние вопросы, борьбу с терроризмом, незаконную миграцию, темы, связанные с киберпространством, региональные вопросы, такие как Сирия, Ближний Восток, Афганистан и Украина", - сказал Болтон.

Вмешательство в выборы

Также Болтон заявил, что в ходе переговоров с Патрушевым консенсуса по предполагаемому вмешательству России в президентские выборы в США достичь не удалось.

При этом он заявил, что Вашингтон не потерпит вмешательства в выборы, которые должны пройти в 2018 году. "Мы готовы принять все необходимые меры, чтобы этого (вмешательства - ИФ) не произошло", - заверил Болтон.

По его словам, они обсудили с Патрушевым вмешательство в выборы по многим аспектам, включая обмен информационными технологиями, которые были приостановлены в этом году. При этом Болтон отметил, что "он пока не видит причин, по которым этот обмен можно возобновить".

Иран и Сирия

Кроме того, советник президента США заявил, что в Вашингтоне считают необходимым уход всех иранских сил из Сирии. "Я думаю, что эта та цель, с которой согласился бы президент Путин", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

В то же время он выразил мнение, что добиться ухода Ирана из Сирии будет непростой задачей. Он уточнил, что в разговоре с Патрушевым, в частности, речь шла о способах достичь данной цели.

По словам ДБолтона, на этих переговорах США вновь отвергли предложение России, согласно которому Иран ограничивает свое присутствие в регионе в обмен на приостановку Вашингтоном введения санкций против Ирана, связанных с экспортом нефти.

"Санкции возвращаются обратно... Это ясно", - подчеркнул советник президента США.

Встреча Николая Патрушева и Джона Болтона состоялась сегодня в Женеве. Анонсировалось, что в ходе переговоров будут затронуты актуальные международные темыи перспективы взаимодействия Москвы и Вашингтона в сфере безопасности.