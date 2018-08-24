На обнаруженном танкере с грузино-российским экипажем сломана вся техника связи

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Обнаруженный у берегов западной Африки танкер под панамским флагом "Пантелена", на борту которого грузино-российский экипаж, не выходил на связь из-за сломанной аппаратуры.

Поломка всей техники для связи стала причиной, по которой экипаж судна не выходил на связь с 14 августа. Об этом сообщают в пятницу грузинские СМИ со ссылкой на представителей компании, которая является посредником между греческим владельцем судна и нанятыми на судно грузинскими моряками.

СМИ отмечают, что экипаж сумел связаться по карманной рации с одним из кораблей дальнего плавания, который проходил недалеко от места, где находилось их судно, и сообщить о своем местоположении.

В посреднической компании при этом не уточнили, как была сломана аппаратура на судне и что произошло.

Ранее в пятницу министерство иностранных дел Грузии подтвердило обнаружение танкера, однако в ведомстве заявили, что на данном этапе воздерживаются комментировать детали ситуации, произошедшей с судном.

Как сказано в сообщении МИД, танкер был зафиксирован 23 августа в территориальных водах Конго, на данный момент судно направляется в порт Ломе (Того).

"Согласно полученной информации, жизни и здоровью моряков опасность не угрожает и их состояние удовлетворительное", - отмечает ведомство.

"МИД и Агентство морского транспорта в течение этого периода провели координированную работу в различных направлениях и обеспечили участие всех сторон в процессе поисков. Были задействованы все отраслевые и дипломатические рычаги, как страны региона Западной Африки, так и морские и региональные организации", - сказано в сообщении.

В МИД пообещали подробно проинформировать общественность после того, как судно войдет в безопасные воды.

Между тем, в пятницу с родственниками грузинских моряков встретился председатель правительства Аджарской автономной республики Грузии Торнике Рижвадзе, который заверил их, что моряки сейчас находятся в безопасности.

В свою очередь в Агентстве морского транспорта Грузии заявили журналистам, что о деталях не могут говорить, пока не получат информацию о произошедшем непосредственно от самих моряков и не сверят ее с имеющимися данными.

Накануне грузинские СМИ со ссылкой на Центр морской безопасности Центральной Африки сообщили о том, что танкер "Пантелена", который перевозил 7 тысяч тонн топлива, был обнаружен американскими спутниками. Сообщалось, что после обнаружения судно было доставлено в порт Овендо (Габон). При этом о причинах, по которым судно не выходило на связь, не сообщалось.

На прошлой неделе МИД Грузии сообщил об исчезновении судна Pantelena IMO 9321469. По информации ведомства, в последний раз судно выходило на связь 14 августа, находясь в Гвинейском заливе. В составе экипажа судна 17 грузинских и двое российских граждан.

Судно "Пантелена" принадлежит греческой компании Lotus Shipping.

В четверг утром в МИД сообщили журналистам, что к поискам судна подключены как Габон, так и другие государства региона, а также британский морской центр UKMTO.

Ранее в МИД не исключили, что судно могло быть захвачено пиратами.