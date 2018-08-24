Сирийские военные сбили три беспилотника боевиков

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Сирийские военные сбили три беспилотника, с помощью которых боевики попытались атаковать правительственные войска в городе Хама.

"В городе Хама в светлое время суток дважды зафиксированы попытки незаконных вооруженных формирований атаковать подразделения правительственных войск с использованием беспилотных летательных аппаратов. Огнем средств ПВО сирийских вооруженных сил сбито три БЛА боевиков", - сообщил на брифинге в пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Цыганков.

Он также отметил неоднократные нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ), действующих в Идлибской зоне деэскалации. Они зафиксированы в ряде населенных пунктов провинции Латакия и некоторых районах города Алеппо.

"Также отмечены обстрелы позиций правительственных сил у города Тадеф в провинции Алеппо на линии разграничения с подконтрольными ВС Турции формированиями Свободной сирийской армии", - сказал Цыганков.

Генерал также сообщил о продолжающейся сдаче оружия бывшими членами НВФ на юго-западе Сирии - за сутки сдано 483 единицы стрелкового оружия и 450 кг боеприпасов.