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Число жертв аварии с автобусом в Болгарии возросло до 16

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Уже 16 человек стали жертвами автокатастрофы на шоссе неподалеку от Софии, сообщает в воскресенье информагентство Associated Press.

Ранее сообщалось, что 15 человек скончались на месте. 27 получили ранения, некоторые находились в критическом состоянии. Позже стало известно, что один из пострадавших скончался в больнице.

Авария произошла в 20 км к северу от Софии. Автобус, везших жителей города Божуриште на отдых, съехал с трассы и упал с высоты около 20 метров. Сообщалось, что ДТП произошло в условиях плохой погоды и низкой видимости.

Понедельник в Болгарии объявлен днем траура по жертвам аварии.

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Теги: Болгария

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