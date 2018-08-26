Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 августа

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- После продолжительной борьбы с раком головного мозга в США на 82-м году жизни скончался сенатор-республиканец, герой войны во Вьетнаме Джон Маккейн; соболезнования его семье выразил Дональд Трамп и все ныне живущие экс-президенты США.

- Число жертв автокатастрофы в Болгарии возросло до 16 человек. Накануне экскурсионный автобус перевернулся на трассе неподалеку от Софии. Иностранцев в нем не было; все пассажиры оказались жителями города Божуриште, ехавшими на выходные на отдых. Понедельник в Болгарии объявлен днем общенационального траура.

- Глава МИД Австралии Джули Бишоп подала в отставку после того, как премьер-министром страны стал Скотт Моррисон, до этого выигравший выборы руководителя Либеральной партии. Бишоп также претендовала на эту должность, но потерпела поражение.