Рейтинг президента Франции Макрона упал до рекордно низких 34%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - По данным французского института изучения общественного мнения Ifop, рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона среди избирателей от 39% в июле снизился до 34% в августе, что является самой низкой оценкой с начала его пятилетнего мандата.
Согласно данным, которые публикуют в воскресенье национальные СМИ, доля французов, недовольных своим президентом, увеличилась на 5 пунктов, поднявшись от 61% в июле до 66% в августе.
Наиболее высокие оценки популярности Макрон имел в самом начале своей "пятилетки" - в мае и июне 2017 года при соответственно 62% и 64% удовлетворенных его политикой избирателей.
Выборы президента Франции прошли в 2017 году. Эммануэль Макрон (движение "Вперед!" - ИФ) победил во втором туре выборов, который состоялся 7 мая. Он, согласно окончательным данным, получил 66,1% голосов, опередив свою соперницу Марин Ле Пен (партия "Национальный фронт" - ИФ), у которой 33,9%. 10 мая Макрона официально объявили победителем выборов.