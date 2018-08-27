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Ярошенко намерен добиваться рассмотрения своего дела в ООН

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - После встречи с семьей и адвокатом в тюрьме "Денбери" российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в США, заявил о намерении добиваться рассмотрения своего дела в ООН.

"Нужно обращаться в Совет Безопасности ООН, чтобы там провели расследование факта моего похищения, пыток, фабрикации и фальсификации дела, незаконного осуждения, заточения и дискриминации. А также неоказания мне на протяжении длительного времени медицинской помощи. Я бы очень хотел, чтобы такое расследование провели и потом публично огласили его результаты", - сказал он в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия", взятом после первой за семь лет встречи с семьей.

По словам Ярошенко, его навестили жена Вика, дочь Катя, вице-консул Евгений Успенский и адвокат Алексей Тарасов. "Все было очень эмоционально... Я и мои заплакали. Побеседовали немного с Евгением и Алексеем. Потом они ушли, и мы пять часов проговорили без остановки", - рассказал "Известиям" летчик.

Встреча прошла отлично, сказал осужденный, "эти пять с половиной часов пролетели, как одна секунда", администрация тюрьмы, как ему показалось, хорошо отнеслась к приезду родных. "Знаю только, что разогнали всех журналистов, которые собрались в этот день у тюрьмы", - уточнил Ярошенко.

Он надеется вернуться домой живым и воссоединиться со своей семьей. "Очень больно, что моя мама так и не дождалась встречи со мной. Моя сестра тоже очень хотела увидеть меня, даже отдала документы на визу в посольство США в РФ. Но состояние здоровья не позволило ей полететь так далеко, она очень больна", - рассказал россиянин "Известиям".

Адвокат заключенного Тарасов сказал, что уже обратился в ООН. "Однако мне бы хотелось, чтобы этот вопрос поставили на обсуждение в Совете Безопасности представители российских властей. Только власти РФ и ООН способны решить мою судьбу. Я бы хотел открытого судебного процесса в Ростовском областном суде с озвучиванием всех без исключения фактов и деталей моего похищения и фабрикации дела", - заявил Ярошенко.

Константин Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

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Теги: США, Константин Ярошенко

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