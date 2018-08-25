Москалькова прокомментировала встречу Ярошенко с семьей в тюрьме в США

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова надеется на помилование или обмен находящегося в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко, считает разрешение на его встречу с семьёй знаком того, что две страны могут находить общий язык в гуманитарной сфере.

"С оптимизмом восприняла новость о том, что Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме в Коннектикуте, впервые за семь лет встретился со своей женой и дочерью", - заявила Москалькова, слова которой приводят в пресс-службе уполномоченного.

Она отметила, что считает такой шаг американской стороны "знаком того, что, несмотря на серьёзные разногласия между нашими странами, мы способны находить общий язык в тех случаях, когда речь идёт о сотрудничестве в гуманитарной сфере и касается вопросов помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации".

Ранее стало известно, что семье приговоренного в США к 20 годам заключения Ярошенко разрешили встретиться с ним в тюрьме "Данбери" (штат Коннектикут).

В субботу 25 августа Виктория Ярошенко - супруга Константина Ярошенко - заявила, что рассчитывает на встречу в посольстве РФ для обсуждения вариантов освобождения мужа, у которого, по ее словам, продолжаются проблемы с желудком и зубами.

"По поводу встречи в посольстве - конечно, хотелось бы обсудить все возможные варианты его вызволения отсюда. Можно снова задействовать механизм Конвенции о передаче осужденных лиц от 1983 года, попытаться обменять на американцев", - сказала Виктория Ярошенко в интервью газете "Известия".

Константин Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.