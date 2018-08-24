Жена летчика Ярошенко попытается обсудить в США возможность его обмена

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Виктория Ярошенко - супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко - рассчитывает на встречу в посольстве РФ для обсуждения вариантов освобождения мужа.

"По поводу встречи в посольстве - конечно, хотелось бы обсудить все возможные варианты его вызволения отсюда. Можно снова задействовать механизм Конвенции о передаче осужденных лиц от 1983 года, попытаться обменять на американцев", - сказала Ярошенко в интервью газете "Известия".

"Обсудить есть очень много чего. Думаю, что мы запланируем подобную поездку на следующей неделе. Хотя бы на один день", - добавила она.

Ранее стало известно, что семья приговоренного в США к 20 годам заключения Константина Ярошенко отправится на встречу с ним в тюрьму "Данбери" (штат Коннектикут).

"Нам назначили встречу с на пятницу, до этого времени будем в Нью-Йорке", - сказала Виктория Ярошенко агентству "Интерфакс".

Константин Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

Семья Константина Ярошенко прибыла в США, чтобы навестить его в тюрьме. Виктория Ярошенко сообщала агентству, что у мужа продолжаются проблемы с желудком и зубами.