Фигурантам "дела БелТА" запретили выезд из Белоруссии

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Журналистам, являющимся фигурантами "дела БелТА", запретили выезд из Белоруссии, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"В понедельник на допрос в Следственный комитет вызвали журналистов, которые проходят подозреваемыми по делу о несанкционированном доступе к информации агентства БЕЛТА", - говорится в сообщении на сайте БАЖ.

"В результате журналистам Павлу Быковскому, Татьяне Коровенковой, Анне Калтыгиной, Галине Уласик и Ирине Левшиной вручили постановления о временном запрете на выезд с территории Беларуси", - добавили там.

Ранее эти журналисты дали подписку о неразглашении.

Как сообщалось, 7-8 августа в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by, информационного агентства "БелаПАН" и ряда других СМИ прошли обыски.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, СК задерживал и допрашивал до 20 журналистов.