В мире

Фигурантам "дела БелТА" запретили выезд из Белоруссии

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Журналистам, являющимся фигурантами "дела БелТА", запретили выезд из Белоруссии, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

В миреЗадержанные по "делу БелТА" журналисты признались в незаконном доступе к сети агентстваЧитать подробнее

"В понедельник на допрос в Следственный комитет вызвали журналистов, которые проходят подозреваемыми по делу о несанкционированном доступе к информации агентства БЕЛТА", - говорится в сообщении на сайте БАЖ.

"В результате журналистам Павлу Быковскому, Татьяне Коровенковой, Анне Калтыгиной, Галине Уласик и Ирине Левшиной вручили постановления о временном запрете на выезд с территории Беларуси", - добавили там.

Ранее эти журналисты дали подписку о неразглашении.

Как сообщалось, 7-8 августа в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by, информационного агентства "БелаПАН" и ряда других СМИ прошли обыски.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, СК задерживал и допрашивал до 20 журналистов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Белоруссия, tut.by, БелаПАН, БелТА

Новости по теме

В мире
СМИ узнали о характеристиках трех новых iPhoneСМИ узнали о характеристиках трех новых iPhone
Apple осенью планирует представить три новых смартфона с дизайном, как у iPhone X, но с разными ценой, цветами и размерами, сообщает BloombergПодробнее
 СМИ сообщили о попытках российских хакеров взломать почту помощников епископа Варфоломея IСМИ сообщили о попытках российских хакеров взломать почту помощников епископа Варфоломея I
Мишенями хакеров могли стать священники, которые занимаются вопросом о возможном отделении Украинской церкви от РПЦПодробнее
 Франция и Германия начали работу над финансовыми способами обхода санкций СШАФранция и Германия начали работу над финансовыми способами обхода санкций США
Отношения США и Европы стали более напряженными из-за торговой политики Трампа и его решения отказаться от соглашения по иранскому атомуПодробнее
 Новые американские санкции против России вступили в силуНовые американские санкции против России вступили в силу
Это первый пакет ограничительных мер, которые США вводят против России из-за отравления в СолсбериПодробнее
Трамп запретил публиковать хвалебный пресс-релиз в память о МаккейнеТрамп запретил публиковать хвалебный пресс-релиз в память о Маккейне
Незадолго до смерти Маккейн просил семью не приглашать Трампа на похороныПодробнее
 Полиция установила личность устроившего стрельбу в ДжексонвиллеПолиция установила личность устроившего стрельбу в Джексонвилле
Злоумышленник был одним из участников киберспортивного турнира, во время которого произошла стрельбаПодробнее
 Неизвестный открыл огонь в торгово-развлекательном центре во ФлоридеНеизвестный открыл огонь в торгово-развлекательном центре во Флориде
СМИ сообщают о четырех жертвах и 11 раненых во время киберспортивного турнираПодробнее
 У якобы пострадавшего от "Новичка" британца нашли менингитУ якобы пострадавшего от "Новичка" британца нашли менингит
Брат Чарльза Роули считает, что его родственника слишком рано выписали после отравления неизвестным веществомПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 24 августа8 фото
24 августа
Фотохроника 24 августа
Фотохроника 23 августа8 фото
23 августа
Фотохроника 23 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНавального отправили под арест на 30 сутокВ миреСМИ узнали о характеристиках трех новых iPhoneВ миреСМИ сообщили о попытках российских хакеров взломать почту помощников епископа Варфоломея IВ РоссииМинюст РФ отказал в регистрации партии сторонников НавальногоЭкономикаМинэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионовВ РоссииПриказ МВД РФ о вознаграждениях информаторам вступил в силу

США и Мексика достигли соглашения о торговле

На Белом доме вновь подняли флаг, приспущенный в связи со смертью Маккейна

Власти Москвы напомнили о наказании в случае проведения несогласованной акции 9 сентября

Минэнерго РФ сообщил об отсутствии риска роста цен на бензин в 2019 году

Расплодившиеся еноты атаковали частные дворы в Сочи в поисках еды

Акционеры "ЛУКОЙЛа" одобрили уменьшение уставного капитала за счет покупки части акций

Ярославский омбудсмен не получал жалоб на пытки в колониях области

Фигурантам "дела БелТА" запретили выезд из Белоруссии

Роскомнадзор уведомил "Яндекс" о необходимости убрать пиратский контент из "Яндекс.Видео"

СМИ узнали о характеристиках трех новых iPhone

СМИ узнали о характеристиках трех новых iPhoneApple осенью планирует представить три новых смартфона с дизайном, как у iPhone X, но с разными ценой, цветами и размерами, сообщает Bloomberg Подробнее

Cуд отклонил иск к Роскомнадзору и Минфину об убытках из-за блокировки Telegram

Навального отправили под арест на 30 суток

Навального отправили под арест на 30 сутокОппозиционер считает, что таким образом ему хотят помешать участвовать в подготовке к акции против пенсионной реформы Подробнее

Помпео обвинил Иран в злоупотреблении судом ООН на фоне иска против США

В Sindbad назвали незаконными отказы в перевозке по билетам, купленным в агентстве

В комитете Совфеда поддержали идею разделить Россию на 14 макрорегионов

"Газпром" в рамках "Турецкого потока" установил мировой рекорд по морской укладке газопровода

Добыча нефти в России в августе сохранится на уровне июля

В Германии по подозрению в убийстве задержали сирийца и иракца

Порошенко вновь отверг идею федерализации Украины

Экспорт нефти из РФ в I полугодии снизился на 1%

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru