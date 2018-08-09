Задержанные по "делу БелТА" журналисты признались в незаконном доступе к сети агентства

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Задержанные по "делу БелТА" подтвердили факт незаконного доступа к информленте агентства, все они освобождены, сообщает следственный комитет Белоруссии.

"Добытые в ходе проведения следственных действий доказательства, показания самих подозреваемых сотрудников ИД "Белорусская наука", РИУ "Культура и искусство", ООО "РиэлтБай", ООО "АйТиВи", ЗАО "БелаПАН", ООО "Тут Бай Медиа" подтверждают факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела", - говорится в сообщении СК.

Кроме того, проинформировали в комитете, с учетом установленных обстоятельств, а также того, что главный редактор tut.by Марина Золотова является должностным лицом, ее действия квалифицированы по статье "бездействие должностного лица". "Она признала, что с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке РУП "БелТА". Данные сведения подтверждаются показаниями свидетелей", - утверждают в СК.

"Учитывая ее активное содействие расследованию, принято решение о неприменении в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

"Также, после проведения комплекса неотложных следственных и иных процессуальных действий принято решение об освобождении А.Калтыгиной, Г.Уласик, А.Ермаченок и иных лиц, проходящих по делу", - сообщили в СК. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в комитете.

"Дело БелТА"

Во вторник, 7 августа, в связи с делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by и информационного агентства "БелаПАН" прошли обыски. По информации Следственного комитета, уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Белоруссии (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, по делу на трое суток были задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редактор tut.by Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель "БелаПАН" Татьяна Коровенкова. Также сообщалось о задержаниях для допроса сотрудников tut.by Ульяны Бобоед, Дмитрия Бобрика и редактора "БелаПАН" Андрея Середы. Позднее они были отпущены.

В среду обыски в редакциях СМИ и задержания журналистов продолжились. Информацию об этом подтвердил Следственный комитет. В частности, прошел обыск в редакции газеты "Культура" (редакционно-издательское учреждение "Культура и искусство"), офисе белорусского портала о недвижимости realt.by (ООО "РиэлтБай"), ООО "АйТиВи". Также были задержаны журналисты Алексей Жуков и Павел Быковский.

В четверг стало известно о задержании главного редактора "БелаПАН" Ирины Левшиной.

В Евросоюзе, Совете Европы, ОБСЕ, а также в посольстве США в Белоруссии выразили озабоченность в связи с "делом БелТА".