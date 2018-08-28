В ДНР сообщили о гибели водителя "БелАЗа" от прямого попадания украинской ракеты

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Житель Докучаевска погиб близ линии разграничения сторон вооруженного конфликта в Донбассе в результате обстрела большегрузного автомобиля "БелАЗ" со стороны вооруженных сил Украины, утверждают в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

"Сегодня утром был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ с применением противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) по направлению населенный пункт Новотроицкое - населенный пункт Докучаевск. Управляемая ракета была прицельно выпущена по грузовому автомобилю "БелАЗ", принадлежавшему компании "Витязь". Водитель погиб на месте", - сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.

По его словам, грузовик в момент обстрела находился в районе известнякового террикона. Работники компании вывозили отсев известняка на фабрику для экспертизы. Представитель ДНР сообщил, что "карета скорой помощи не может выехать на место происшествия из-за близкого расположения к линии соприкосновения".

"Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе запросило гарантии безопасности на установление режима тишины для эвакуации тела погибшего", - сказал представитель центра.

Со своей стороны ранее во вторник пресс-центр украинского штаба Операции объединенных сил (ООС) сообщил, что за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз открывали огонь по позициям украинских войск в Донбассе. "Двое военнослужащих Объединенных сил были ранены", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра штаба в фейсбуке во вторник утром.