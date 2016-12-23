Правительственная комиссия занялась разработкой регламентов по техническому спирту

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия по алкогольному регулированию правительства разрабатывает регламенты по техническому спирту, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

"Отсутствует вообще регламент по техническому спирту в стране. И отсутствуют экспертизы жидкостей, которые содержат тот или иной спирт. Сейчас над этим работает комиссия по алкогольному регулированию правительства, чтобы это ввести", - сказала Скворцова на правительственном часе в Совете Федерации.

Она отметила, что такие регламенты необходимо ввести, так как трагедия в Иркутской области была не с потреблением алкоголя, а с тем, что яд метанол попал на реализацию в распределительную сеть.