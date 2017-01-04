Трамп назначит юриста Джея Клейтона главой SEC

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Избранный президент Дональд Трамп намерен назначить новым главой Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) юриста Джея Клейтона, партнера юридической фирмы Sullivan & Cromwell, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление будущего пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера.

О назначении может быть официально объявлено уже в среду.

Клейтон специализируется на слияниях и поглощениях, он представлял интересы Goldman Sachs и ряда инвестфирм, включая Och-Ziff Capital Management и Oaktree Capital Group.

Действующий председатель SEC Мэри Джо Уайт возглавила SEC в 2013 году и уже заявила, что покинет пост после завершения срока президентства Барака Обамы.