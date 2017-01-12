ФАС получила ходатайство "Мегафона" о покупке доли в Mail.ru

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила ходатайство ПАО "Мегафон" о покупке доли в холдинге Mail.ru Group, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось, в конце прошлого года "Мегафон" объявил о планах выкупить 63,8% Mail.ru у структур своего контролирующего акционера - USM Group Алишера Усманова и его партнеров.

Сумма сделки составит $740 млн, её планируется закрыть в I квартале 2017 года. Акционеры "Мегафона" должны одобрить покупку актива уже на следующей неделе - собрание запланировано на 20 января.