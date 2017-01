Акционеры "Мегафона" одобрили покупку контрольного пакета в Mail.ru Group

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Мегафон" на внеочередном собрании 20 января одобрили сделку по приобретению доли в Mail ru Group, говорится в сообщении оператора.

"За" сделку было отдано 209 млн 293 тыс. 635 голосов, "против" - 10 млн 765 тыс. 598 голосов. Воздержались 176 тыс. 500 голосов. В голосовании участвовали Telia Company, которой принадлежит 25,17% "Мегафона", миноритарии и сам оператор, как держатель 3,92% квазиказначейских акций.

Контролирующий акционер "Мегафона" USM Group Алишера Усманова и партнеров не принимал участия в голосовании, поскольку грядущая сделка - с заинтересованностью.

"Мегафон" планирует выкупить 63,8% голосующих акций (15,2% капитала) Mail.ru у структур USM - New Media and Technology Investment, New Media Technologies Capital Partners и Ardoe Finance.

Сумма сделки, как ожидается, составит $740 млн: $640 млн подлежат выплате в момент закрытия сделки, еще $100 млн отложенного платежа должны быть выплачены через год после закрытия. "Мегафон" выкупит акции Mail.ru с 24%-ной премией к рынку относительно цены на 22 декабря (за день до объявления сделки).

Сделку планируется закрыть в I квартале 2017 года, до этого "Мегафону" необходимо получить одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Соответствующее ходатайство ФАС получила 11 января, решение должно быть принято в течение 30 дней. Глава ФАС Игорь Артемьев на прошлой неделе говорил журналистам, что пока не видит проблем для рынка в этой сделке.

"Мегафон", как ожидается, будет иметь 5 из 10 представителей в совете директоров Mail.ru и полностью консолидирует холдинг в своей отчетности.

Приобретение контроля в интернет-компании - часть цифровой стратегии "Мегафона". Выручка оператора от услуг мобильной связи по итогам 9 месяцев 2016 года снизились почти на 2%, интернет-доходы прекратили двузначный рост, повысившись на 7%, хотя годом ранее рост составлял 18,6%. Сделка должна вернуть показатели "Мегафона" к устойчивому росту.

Оператор и интернет-холдинг уже договорились о совместной разработке продуктов. В частности, будут созданы мобильные предложения для пользователей соцсети "ВКонтакте", на базе инфраструктуры "Мегафона" и Yota ("дочка" оператора) будет запущен специальный сервис VK Mobile (источники сообщали, что это проект виртуального мобильного оператора).