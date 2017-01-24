Мантуров заявил о стабильных поставках SSJ-100 несмотря на найденные дефекты

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Выявленные у самолетов Sukhoi Superjet 100 дефекты стабилизаторов не повлияли на их поставки заказчикам, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Нет, никак (не повлияли дефекты - ИФ), потому что это дефект, который был быстро устранен, раз. А второе - этот дефект никак не влияет на безопасность полетов", - сказал министр.

"Можно в текущей эксплуатации делать замену этих фитингов, которые дали трещину, поскольку мы использовали просто новый сплав алюминия. А здесь затяжка болта была сделана с давлением, как это было сделано на стальном фитинге. Вот и все, поэтому просто меняем образцы на стальные - и работает все в прежнем режиме", - добавил глава Минпромторга.

В конце декабря Росавиация потребовала провести проверку всех находящихся в эксплуатации SSJ-100 в связи с дефектом, выявленным авиакомпанией "ИрАэро". Речь шла о дефекте проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора. Позднее стало известно, что аналогичную проблему с SSJ-100 обнаружили авиакомпании "Аэрофлот", "Ямал" и мексиканская Interjet, эксплуатация части их флота была приостановлена.

Крупнейшими российскими эксплуатантами SSJ-100 являются авиакомпании "Аэрофлот" (30 машин), "Газпромавиа" (10), "Якутия" (4), "Ямал" (3), "ИрАэро" (4). Еще 3 лайнера есть у ирландской CityJet.