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ЦБ РФ возложил на АСВ функции временной администрации в банке РПЦ "Пересвет"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с 20 февраля возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком "Пересвет" сроком на 6 месяцев, говорится в сообщении Банка России. Деятельность предыдущей временной администрации прекращена. Полномочия органов управления банка на период действия временной администрации приостановлены.

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Банк "Пересвет" с 21 октября 2016 года находится под управлением временной администрации. ЦБ тогда же ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца, с 23 января 2017 года был введен новый мораторий также на три месяца.

ЦБ РФ до сих пор не делал официальных заявлений о дальнейшей судьбе "Пересвета", однако банк запустил ряд корпоративных процедур, которые могут свидетельствовать о подготовке к процедуре финансового оздоровления. В качестве санатора кредиторы ранее предложили подконтрольный "Роснефти" Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). Сотрудники этого банка были включены в состав временной администрации "Пересвета" 17 января 2017 года "Пересвет" уже конвертировал все 1,364 млн привилегированных акций в такой же объем обыкновенных акций номиналом 329 рублей каждая.

Банк готовит еще одну допэмиссию обыкновенных акций объемом 105,2 млн рублей, в которую планируется конвертировать субординированные займы от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). "Пересвет" также планирует разместить субординированные облигации общим объемом 125 млрд рублей, в которые, как предполагается, кредиторы банка могут конвертировать свой долг.

После конвертации "префов" Русская православная церковь сократила прямую долю голосующих акций в капитале "Пересвета" до 27,5% с 36,5%, подконтрольное ей ООО "Содействие" - до 9,9% с 13,2%. ООО "Согласие" (компания принадлежит экс-главе банка Александру Швецу) снизило долю голосующих акций до 9,3% с 12,4%. Одновременно АО "Экспоцентр" (50,8% в нем владеет Торгово-промышленная палата РФ) нарастило долю голосующих акций до 42,3% с 24,4%.

Теги: ЦБ РФ, Пересвет, АСВ
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