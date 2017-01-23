Главные новости
В миреSamsung назвала официальную причину взрывов Galaxy Note 7В РоссииСивуч и дельфины в Приморском океанариуме погибли насильственной смертьюВ миреХакеры разместили в твиттере New York Times "сообщение от Владимира Путина"
Экономика

ЦБ ввел новый мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Пересвет"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Центральный банк РФ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Пересвет" сроком на три месяца, говорится в сообщении ЦБ. Срок предыдущего моратория, введенного 21 октября 2016 года, истек.

Введение нового моратория 23 января, отмечается в сообщении регулятора, не является страховым случаем. "Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов с 23 января 2017 года, не являясь страховым случаем, не отменяет обязанность ГК "Агентство по страхованию вкладов" по выплате страхового возмещения по вкладам, возникшую в связи с введением моратория приказом Банка России от 21 октября 2016 года", - отмечает при этом ЦБ. Выплата страхового возмещения по вкладам в "Пересвете" продолжает осуществляться АСВ.

ЭкономикаВ Московском патриархате открестились от банка "Пересвет"В Московском патриархате открестились от банка "Пересвет"Читать подробнее

Как сообщалось, ЦБ РФ с 21 октября 2016 года ввел мораторий в "Пересвете" на три месяца. Тогда же на полгода была введена временная администрация по управлению банком, полномочия его исполнительных органов приостановлены.

Мораторий вводился в основном для поиска вариантов восстановления платежеспособности банка или альтернативного (вне процедур банкротства) урегулирования требований его кредиторов, говорится на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Действие моратория может завершиться введением в отношении банка процедур санации или отзывом у него лицензии. В законе о банкротстве отсутствует возможность продления срока действия моратория.

Предложение о санации

Банк России вел переговоры с акционерами и кредиторами банка "Пересвет" о его дальнейшей судьбе.

Крупнейшие кредиторы банка "Пересвет" - ПАО "Интер РАО" , ПАО "РусГидро" и Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ - обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать предложение о санации банка, сообщил ранее "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства. В качестве санатора предлагался Всероссийский банк развития регионов (ВБРР, подконтролен "Роснефти"). Сотрудники этого банка были включены в состав временной администрации "Пересвета" 17 января.

Кредиторы указывали на существенные потери в варианте банкротства банка. В случае санации "Пересвета" акционеры готовы конвертировать в капитал банка 90% требований, крупные кредиторы - 85%. Оставшаяся необходимая для оздоровления сумма может быть предоставлена Банком России.

Советы директоров "Экспоцентра" и "Центра международной торговли" уже поддержали предложение ЦБ по санации банка с использованием механизма bail in (конвертации долга банка в его капитал). Окончательное решение о судьбе "Пересвета" пока не принято.

Отрицательный капитал (разница между активами и обязательствами) банка "Пересвет" на 1 января 2017 года составил 45,8 млрд рублей, увеличившись за месяц на 30,5% (с 35,1 млрд рублей).

Русская православная церковь контролирует 49,7% акций банка "Пересвет", 24,4% принадлежит АО "Экспоцентр" (50,8% в нем владеет Торгово-промышленная палата РФ), бывшему предправления Александру Швецу принадлежит 12,8%, Павел Панасенко через ООО "Внуково-Инвест" владеет 1,7%.

Банк "Пересвет" по итогам третьего квартала 2016 года занимал 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Теги: ЦБ РФ, банк Пересвет
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Россия в январе сократит нефтедобычу в два раза больше договоренностиРоссия в январе сократит нефтедобычу в два раза больше договоренности
По словам Александра Новака, пока рано говорить о возможном продлении соглашения по сокращению добычиПодробнее
Минфин РФ вновь призвал сократить объемы расчета наличнымиМинфин РФ вновь призвал сократить объемы расчета наличными
Антон Силуанов привел пример Индии, которая ограничила расчет наличными, и увидел в этом возможность собирать больше налоговПодробнее
Допдоходы от более высокой цены на нефть в 2017 году зачислят в бюджетДопдоходы от более высокой цены на нефть в 2017 году зачислят в бюджет
По оценке Минфина РФ, с учетом заложенных в бюджет $40 за баррель, при цене нефти в $50 за баррель эти дополнительные доходы составят около 1 трлн рублейПодробнее
Евгений Гинер купил 49% структуры "Ростеха"Евгений Гинер купил 49% структуры "Ростеха"
Президент футбольного ЦСКА приобрел акции "Технопромэкспорта", который построит ТЭС в ИранеПодробнее
Песков прокомментировал закрытие фабрики Roshen в ЛипецкеПесков прокомментировал закрытие фабрики Roshen в Липецке
По его словам, предприятие могло бы работать и дальшеПодробнее
Владимир Евтушенков: Мы не собираемся отращивать "вторую ногу" в пару МТСВладимир Евтушенков: Мы не собираемся отращивать "вторую ногу" в пару МТС
Основной владелец "Системы" рассказал о превращении АФК из операционного холдинга в инвесткомпаниюПодробнее
Шувалов рассказал о желании американского бизнеса возобновить диалог с РоссиейШувалов рассказал о желании американского бизнеса возобновить диалог с Россией
По словам первого вице-премьера, предприниматели из США не желают дожидаться отмены санкцийПодробнее
Украинская Roshen объявила об остановке работы своей фабрики в ЛипецкеУкраинская Roshen объявила об остановке работы своей фабрики в Липецке
Решение принято "по экономическим и политическим причинам"Подробнее
Суд в Лондоне примет решение по иску РФ о долге Украины в $3 млрд в течение 1-3 месяцевСуд в Лондоне примет решение по иску РФ о долге Украины в $3 млрд в течение 1-3 месяцев
Киев в декабре 2015 года допустил дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостоянияПодробнее
Alibaba будет спонсором Олимпийских игр до 2028 годаAlibaba будет спонсором Олимпийских игр до 2028 года
Сотрудничество начнется уже на ближайшей зимней Олимпиаде, которая пройдет в 2018 году в южнокорейском городе ПхёнчханПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Инаугурация Дональда Трампа10 фото
20 января
Инаугурация Дональда Трампа
Фотохроника 20 января6 фото
20 января
Фотохроника 20 января
Лучшие фото недели10 фото
20 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреSamsung назвала официальную причину взрывов Galaxy Note 7В РоссииСивуч и дельфины в Приморском океанариуме погибли насильственной смертьюВ миреХакеры разместили в твиттере New York Times "сообщение от Владимира Путина"СпортНемецкий канал ARD выпустил новый фильм о российском допинге
Редакцию издания "АиФ" возглавит Игорь Черняк
Мизулина решила покинуть "Справедливую Россию"
СКР возбудил дело против россиян за участие в карательных операциях в Донбассе
ЦБ ввел новый мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Пересвет"
Трамп в первые дни у власти сосредоточится на вопросах торговли и иммиграции
Курс доллара снизился из-за отсутствия четкости в планах Трампа
Мэрия обнаружила в Москве 148 не прошедших классификацию гостиниц
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи