ЦБ ввел новый мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Пересвет"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Центральный банк РФ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Пересвет" сроком на три месяца, говорится в сообщении ЦБ. Срок предыдущего моратория, введенного 21 октября 2016 года, истек.

Введение нового моратория 23 января, отмечается в сообщении регулятора, не является страховым случаем. "Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов с 23 января 2017 года, не являясь страховым случаем, не отменяет обязанность ГК "Агентство по страхованию вкладов" по выплате страхового возмещения по вкладам, возникшую в связи с введением моратория приказом Банка России от 21 октября 2016 года", - отмечает при этом ЦБ. Выплата страхового возмещения по вкладам в "Пересвете" продолжает осуществляться АСВ.

Как сообщалось, ЦБ РФ с 21 октября 2016 года ввел мораторий в "Пересвете" на три месяца. Тогда же на полгода была введена временная администрация по управлению банком, полномочия его исполнительных органов приостановлены.

Мораторий вводился в основном для поиска вариантов восстановления платежеспособности банка или альтернативного (вне процедур банкротства) урегулирования требований его кредиторов, говорится на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Действие моратория может завершиться введением в отношении банка процедур санации или отзывом у него лицензии. В законе о банкротстве отсутствует возможность продления срока действия моратория.

Предложение о санации

Банк России вел переговоры с акционерами и кредиторами банка "Пересвет" о его дальнейшей судьбе.

Крупнейшие кредиторы банка "Пересвет" - ПАО "Интер РАО" , ПАО "РусГидро" и Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ - обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать предложение о санации банка, сообщил ранее "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства. В качестве санатора предлагался Всероссийский банк развития регионов (ВБРР, подконтролен "Роснефти"). Сотрудники этого банка были включены в состав временной администрации "Пересвета" 17 января.

Кредиторы указывали на существенные потери в варианте банкротства банка. В случае санации "Пересвета" акционеры готовы конвертировать в капитал банка 90% требований, крупные кредиторы - 85%. Оставшаяся необходимая для оздоровления сумма может быть предоставлена Банком России.

Советы директоров "Экспоцентра" и "Центра международной торговли" уже поддержали предложение ЦБ по санации банка с использованием механизма bail in (конвертации долга банка в его капитал). Окончательное решение о судьбе "Пересвета" пока не принято.

Отрицательный капитал (разница между активами и обязательствами) банка "Пересвет" на 1 января 2017 года составил 45,8 млрд рублей, увеличившись за месяц на 30,5% (с 35,1 млрд рублей).

Русская православная церковь контролирует 49,7% акций банка "Пересвет", 24,4% принадлежит АО "Экспоцентр" (50,8% в нем владеет Торгово-промышленная палата РФ), бывшему предправления Александру Швецу принадлежит 12,8%, Павел Панасенко через ООО "Внуково-Инвест" владеет 1,7%.

Банк "Пересвет" по итогам третьего квартала 2016 года занимал 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".