Россия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефти

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в декабре сократила добычу и экспорт нефти с исторических максимумов, зафиксированных в предыдущий месяц максимума, свидетельствуют данные Joint Organization Data Initiative (JODI). Это позволило России выйти на первое место в мире по объему производства нефти, хотя она также снизила добычу.

Производство нефти в Саудовской Аравии в декабре составляло 10,465 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с рекордными 10,72 млн б/с месяцем ранее. В декабре 2015 года страна добывала 10,144 млн б/с. При этом Саудовская Аравия в последний месяц прошлого года экспортировала 8,014 млн б/с против 8,258 млн б/с в ноябре. В декабре 2015 года зарубежные поставки составляли 7,486 млн б/с.

По данным JODI, Россия в декабре минувшего года добыла 10,49 млн б/с против 10,519 млн б/с в предшествующий месяц. Добыча нефти в Ираке в позапрошлом месяце увеличилась до 4,83 млн б/с по сравнению с 4,8 млн б/с в ноябре, экспорт незначительно снизился - до 4,05 млн б/с с 4,051 млн б/с, сообщает организация.

Производство нефти в Венесуэле продолжает оставаться около минимума с начала 2003 года: в декабре оно равнялось 2,270 млн б/с по сравнению с 2,276 млн б/с в предыдущий месяц.