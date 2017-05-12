"Почта России" закупит 15 тысяч смартфонов для почтальонов на ОС Sailfish

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "Почта России" закупит 15 тысяч смартфонов INOI на операционной системе Sailfish для мобильных почтово-кассовых терминалов (МПКТ), сообщила пресс-служба предприятия. Первая партия смартфонов для МПКТ будет поставлена в течение 12 недель с даты подписания договора в объеме 6 тыс. 730 штук, оставшаяся часть в объеме 8 тыс. 270 штук - в феврале 2018 года.

Как сообщалось, "Почта" рассчитывала купить смартфоны финской Jolla модели C или аналог этой модели. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров на своей странице в Twittter ранее пригласил к участию в закупке "Почты" производителей смартфонов на мобильной ОС из реестра российского программного обеспечения.

Победителем аукциона стало ООО "Центр дистрибьюции".

"Почта России" планировала потратить на устройства не более 195 млн рублей. В результате проведения аукциона компания сэкономила 12% относительно начальной максимальной цены закупки, сообщили в пресс-службе. Таким образом, "Почта" потратила около 171 млн рублей.

Мобильные почтово-кассовые терминалы "Почты" - это смартфоны с предустановленными приложениями, которые используются почтальонами и курьерами для приема оплаты коммунальных и других услуг от населения непосредственно по месту жительства. Проект реализуется с 2014 года. В настоящее время МПКТ оснащено 10 тыс. почтальонов в 38 филиалах "Почты России". Ежемесячно по действующим МПКТ принимается около 1,5 млн платежей от населения.

"Почта" объявляла похожую закупку летом прошлого года. Тогда предприятие закупало 8 тыс. смартфонов на операционной системе Android, рассматривались аппараты Samsung, Philips, Asus и Huawei. В пресс-службе "Почты" не уточнили, какие устройства в итоге были закуплены. По итогам конкурса победило ООО "НТЦ "Измеритель".

ОС Sailfish находится в реестре российского программного обеспечения.