В мире

КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Власти КНДР заявили об успешно проведенном пуске баллистической ракеты, состоявшемся накануне, передает в понедельник агентство "Ренхап" со ссылкой на центральное телевидение Северной Кореи.

В миреСеверокорейская ракета упала в 500 км от территории РоссииСеверокорейская ракета упала в 500 км от территории РоссииЧитать подробнее

Сообщается, что испытывалась ракета Hwasong-12. Она пролетела 787 километров, набрав высоту более 2 тысяч км. Ракету запустили под самым высоким углом, чтобы не поставить под угрозу безопасность соседних стран.

Целью испытания была проверка возможностей Hwasong-12 по доставке крупной ядерной боеголовки. Глава КНДР Ким Чен Ын, который лично наблюдал за пуском, отметил, что США находятся "в прицельной дальности" от Северной Кореи.

КНДР произвела пуск баллистической ракеты средней дальности в воскресенье. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря. В Минобороны РФ заявили, что траектория полета проходила в направлении от границы РФ и на значительном удалении. В военном ведомстве уточнили, что Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) сопровождали ракету на протяжении 23 минут полета до падения в центральной части Японского моря (около 500 км от территории России)".

Теги: КНДР
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Создатели вируса WannaCry получили в качестве выкупа $42 тысячиСоздатели вируса WannaCry получили в качестве выкупа $42 тысячи
Британские спецслужбы предупреждают об опасности новых атакПодробнее
Американский военный самолет провел разведку вблизи российских баз в СирииАмериканский военный самолет провел разведку вблизи российских баз в Сирии
Наблюдатели полагают, что это связано с предполагаемой доставкой партии оружия из НовороссийскаПодробнее
Лавров отметил последовательность Трампа в отношениях с РоссиейЛавров отметил последовательность Трампа в отношениях с Россией
Глава МИД РФ рассказал о деталях встречи с президентом СШАПодробнее
Глава МИД Украины заявил о готовности США присоединиться к давлению на РоссиюГлава МИД Украины заявил о готовности США присоединиться к давлению на Россию
Павел Климкин добавил, что после переговоров с Трампом появились "очень интересные идеи"Подробнее
Макрон провозглашен президентом ФранцииМакрон провозглашен президентом Франции
Церемонию передачи власти принял Елисейский дворецПодробнее
В Avast сказали о 104 пострадавших от международной кибератаки странахВ Avast сказали о 104 пострадавших от международной кибератаки странах
Как отметили в чешской компании, больше всего атак зафиксировано в России, на Украине и в ТайванеПодробнее
Северокорейская ракета упала в 500 км от территории РоссииСеверокорейская ракета упала в 500 км от территории России
Как рассказали в Минобороны РФ, ее траектория полета проходила в направлении от российской границы и на значительном удаленииПодробнее
Путин и Си Цзиньпин обсудили новые ракетные испытания КНДРПутин и Си Цзиньпин обсудили новые ракетные испытания КНДР
Лидеры двух стран выразили обеспокоенность в связи с растущей в регионе напряженностьюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Митинг по вопросу реновации в Москве7 фото
14 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото
11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСоздатели вируса WannaCry получили в качестве выкупа $42 тысячиВ миреАмериканский военный самолет провел разведку вблизи российских баз в СирииВ миреЛавров отметил последовательность Трампа в отношениях с РоссиейВ миреМакрон провозглашен президентом Франции
Путин пообещал активную поддержку проекту "Один пояс - один путь"
Создатели вируса WannaCry получили в качестве выкупа $42 тысячи
Аналитики Центробанка предупредили о рисках занижения курса рубля
КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты
Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела об обналичивании 23 млрд рублей
Постпред США при ООН заявил о "закручивании гаек" в отношениях с Пхеньяном
Американский военный самолет провел разведку вблизи российских баз в Сирии
На сахалинского правозащитника завели два дела о педофилии
За незаконную выдачу бюллетеней на выборах предложили сажать на 5 лет
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил третий столб пепла за три дня
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи