Главные новости
ЭкономикаРоссия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефтиВ миреСоздатели вируса WannaCry получили в качестве выкупа $42 тысячиВ миреАмериканский военный самолет провел разведку вблизи российских баз в Сирии
В мире

СМИ узнали о возможности пущенной КНДР ракеты нести ядерный боезаряд

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Баллистическая ракета КНДР, запущенная в минувшее воскресенье, была ракетой нового типа, которая способна нести ядерный боезаряд, сообщили в понедельник северокорейские СМИ.

В воскресенье был осуществлен "пуск вновь разработанной стратегической баллистической ракеты среднего радиуса действия Hwasong-12", говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). В нем утверждается, что ракета "способна нести крупную тяжелую ядерную боеголовку".

Как сообщалось, Северная Корея в воскресенье произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря.

Между тем по данным Минобороны РФ, ракета упала на 23-й минуте полета в 500 км от территории России. "Траектория полета северокорейской ракеты проходила в направлении от границы РФ и на значительном удалении", - сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в Минобороны России.

В сообщении отмечалось, что "никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял".

Вместе с тем, пуск вызвал резко негативную реакцию в мире.

Постпред США при ООН Никки Хейли пообещала "закручивать гайки" в отношении КНДР и заявила, что лидер этого государства Ким Чен Ын находится в "состоянии паранойи".

"То, что мы собираемся делать, - это закручивать гайки. Он это чувствует", - заявила Н.Хейли в интервью телеканалу ABC.

По ее словам, Ким Чен Ын "находится в состоянии паранойи".

Ранее в воскресенье источник в штаб-квартире ООН сообщил "Интерфаксу", что США и Япония запросили проведение консультаций Совета Безопасности ООН в ближайший вторник в связи с последним запуском КНДР баллистической ракеты.

Министры обороны Японии Томоми Инада и Южной Кореи Хан Мин Гу провели в понедельник телефонные переговоры в связи с ракетным пуском и заявили о готовности тесного сотрудничества между ними и США в свете развития событий.

Теги: КНДР
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Создатели вируса WannaCry получили в качестве выкупа $42 тысячиСоздатели вируса WannaCry получили в качестве выкупа $42 тысячи
Британские спецслужбы предупреждают об опасности новых атакПодробнее
Американский военный самолет провел разведку вблизи российских баз в СирииАмериканский военный самолет провел разведку вблизи российских баз в Сирии
Наблюдатели полагают, что это связано с предполагаемой доставкой партии оружия из НовороссийскаПодробнее
Лавров отметил последовательность Трампа в отношениях с РоссиейЛавров отметил последовательность Трампа в отношениях с Россией
Глава МИД РФ рассказал о деталях встречи с президентом СШАПодробнее
Глава МИД Украины заявил о готовности США присоединиться к давлению на РоссиюГлава МИД Украины заявил о готовности США присоединиться к давлению на Россию
Павел Климкин добавил, что после переговоров с Трампом появились "очень интересные идеи"Подробнее
Макрон провозглашен президентом ФранцииМакрон провозглашен президентом Франции
Церемонию передачи власти принял Елисейский дворецПодробнее
В Avast сказали о 104 пострадавших от международной кибератаки странахВ Avast сказали о 104 пострадавших от международной кибератаки странах
Как отметили в чешской компании, больше всего атак зафиксировано в России, на Украине и в ТайванеПодробнее
Северокорейская ракета упала в 500 км от территории РоссииСеверокорейская ракета упала в 500 км от территории России
Как рассказали в Минобороны РФ, ее траектория полета проходила в направлении от российской границы и на значительном удаленииПодробнее
Путин и Си Цзиньпин обсудили новые ракетные испытания КНДРПутин и Си Цзиньпин обсудили новые ракетные испытания КНДР
Лидеры двух стран выразили обеспокоенность в связи с растущей в регионе напряженностьюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Митинг по вопросу реновации в Москве7 фото
14 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото
11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаРоссия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефтиВ миреСоздатели вируса WannaCry получили в качестве выкупа $42 тысячиВ миреАмериканский военный самолет провел разведку вблизи российских баз в СирииВ миреЛавров отметил последовательность Трампа в отношениях с Россией
СМИ узнали о возможности пущенной КНДР ракеты нести ядерный боезаряд
Путин утвердил стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года
Плавучие опоры для перевозки арок Керченского моста вывели на воду
В Москве мужчина застрелил знакомую и ребенка и покончил с собой
ЦБ отозвал лицензии у банка "Информпрогресс" и Интеркоопбанка
В Тюменской области начали строить дамбу из-за угрозы затопления федеральной трассы
Toyota вложится в создание летающего автомобиля
Члены G7 будут сотрудничать для противодействия кибератакам
Си Цзиньпин призвал мировых лидеров отказаться от протекционизма
Нефть Brent подорожала до $51,65 за баррель на заявлениях Новака и Аль-Фатиха
Семь человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тульской области
Toyota вложится в создание летающего автомобиля
Бывший глава Пентагона заявил об ухудшении отношений РФ и США при Трампе
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи