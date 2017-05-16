На Украине введут штрафы за невыполнение указа о запрете российских соцсетей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, предупредила интернет-провайдеров об административной ответственности и наложении штрафа за невыполнение указа президента о запрете на Украине ряда российских социальных сетей и веб-сервисов в виде штрафа в размере до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Обращаем внимание, операторов, провайдеров телекоммуникаций, предоставляющих услуги доступа к Интернету, что статьей 145 кодекса Украины об административных правонарушениях установлено, что нарушение условий и правил, регламентирующих деятельность в сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом Украины, предусмотренную лицензиями, разрешениями - влечет наложение штрафа на должностных лиц предприятий и организаций всех форм собственности в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.

Вместе с тем, в Комиссии подчеркнули, что те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания за нарушения, предусмотренные частью первой упоминаемой статьи, влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц предприятий и организаций всех форм собственности в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, согласно ст. 148-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях нарушение порядка и условий предоставления услуг связи в сетях общего пользования - влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.