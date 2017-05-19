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Участия Путина в президентских выборах 2018 года ждут 80% россиян

Есть обновление от 14:54

Если он не выдвинет свою кандидатуру, 46% жителей страны будут недовольны

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Большинство россиян (80%) рассчитывают, что действующий президент РФ Владимир Путин будет участвовать в выборах главы государства в 2018 году, сообщает фонд "Общественное мнение".

Каждый десятый (9%) думает, что этого не произойдет. Затруднились ответить 12% участников опроса, проведенного 13-14 мая среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

Если бы Путин заявил, что не будет баллотироваться на пост президента в 2018 году, то большинство россиян восприняли бы это отрицательно (46%) или без особых эмоций (35%). Положительно к такому решению отнеслись бы 14% респондентов.

По данным социологов, выросла доля россиян, которые считают, что Путин сейчас справляется с обязанностями президента лучше, чем в течение первых двух сроков работы на этом посту (42% против 16% в 2013 году). О том, что он выполняет свою работу так же, как и прежде, сказали 35% россиян (56% в 2013 году). Негативную оценку, как и раньше, дают 16%.

Как показал опрос, сегодня 33% россиян относятся к Путину лучше, а 42% так же, как в 2000 году, когда он впервые стал президентом. Хуже к нему стали относиться 16% респондентов.

По данным социологов, 70% россиян положительно восприняли тот факт, что пять лет назад, в 2012 году, Путин вновь был избран президентом РФ, 19% - безразлично, 6% - отрицательно.

Две трети россиян (63%) говорят, что деятельность Путина на посту президента соответствует тому, что лично респондент ожидал от него в 2012 году (не соответствует - 24%, затруднились ответить - 13%).

Отвечая на соответствующий вопрос социологов, 32% россиян высказали мнение, что наиболее серьёзные перемены в стране, как к лучшему, так и к худшему, происходят благодаря Путину, а 21% - что в силу не зависящих от него причин. Еще около трети (30%) полагают, что перемены к лучшему - благодаря Путину, а к худшему - в силу не зависящих от него причин.

В своих действиях Путин в первую очередь руководствуется мнением граждан, уверены 52% респондентов (в 2013 году - 44%). О том, что мнение населения для Путина - не самое главное, сказали 37% россиян (в 2013 году - 42%). Затруднились ответить 11% опрошенных.

Очередные выборы президента РФ пройдут в 2018 году. Согласно статье 81 Конституции РФ, президент РФ избирается сроком на шесть лет. Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.

Действующий президент РФ Путин в 2012 году был избран на этот пост на шесть лет после внесения изменений в Основной закон, дающих ему право быть избранным на второй шестилетний срок.

Путин пока не объявлял о своем решении участвовать в президентских выборах 2018 года. Кроме того, 15 мая он отрицательно ответил на вопрос о том, не пришло ли время озвучить решение, планирует ли он участвовать в выборах.

Теги: Россия, Владимир Путин
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