Экономика

Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП России

В 2017 году российская экономика вырастет на 1,3%, а не на 1,5%, считают в ВБ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Всемирный банк прогнозирует рост российской экономики в 2017 году на 1,3% после снижения на 0,2% в 2016 году, в ноябре он оценивал увеличение ВВП РФ в текущем году на 1,5%. Такой прогноз Всемирный банк дает в своем 37-м докладе об экономике России "Российская экономика: от рецессии к восстановлению", опубликованном во вторник.

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Снижение прогноза в 2017 году ВБ объясняет эффектом более высокой базы. Так, Росстат пересмотрел данные по ВВП за 2015 и 2016 годы, улучшив оценку спада в 2015 году с -3,7% до -2,8%, а также пересмотрев в сторону повышения квартальные оценки за 2016 год (в результате первая оценка сокращения ВВП была уменьшена до 0,2% с ожидаемых 0,6%). Минэкономразвития заложило в базовый сценарий на 2017 год рост на 2%.

В последующие, 2018-2019, годы рост ВВП РФ, по мнению экспертов ВБ, также будет умеренным - на уровне 1,4%. Ранее ВБ оценивал российский экономический рост в следующем году более оптимистично - на 1,7%.

В целом же банк ожидает, что улучшение внешнеторговой конъюнктуры в сочетании с более стабильными макроэкономическими условиями положительно повлияет на настроения потребителей и инвесторов, что восстановит внутренний спрос и обеспечит небольшой рост экономики России в 2017-2019 годах.

Рост мировой экономики в ближайшие три года будет на уровне 2,7% (в 2017 году) и 2,9% (в 2018-2019 годах).

Стабильность и потребление

Главным фактором, обеспечивающим восстановительный рост экономики, является поддержание макроэкономической стабильности, считают в ВБ. Дополнительно предсказуемость экономических условий повышает возврат к трехлетнему бюджету и введение бюджетного правила в модернизированном формате.

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Также, по мнению ВБ, источником роста в 2017-2019 годах станет улучшение динамики потребления.

Восстановление роста охватит и торгуемые, и неторгуемые сектора. Так, промпроизводство вырастет в 2017 году на 1,2% по сравнению с 1% в 2016 году, полагают эксперты Всемирного банка. В 2018-2019 годах его рост составит 1,6% и 1,3%. Рост услуг после падения на 0,9% в прошлом году составит 1,3% в 2017-2018 годах и 1,4% в 2019 году. В сельском хозяйстве рост составит 1,2% в 2017 году и по 1,7% в 2018-2019 годах (в 2016 году рост составлял 3,6% благодаря хорошему урожаю).

ВБ также приводит свои оценки вклада различных факторов в экономический рост РФ. Так, рост потребления на 1,1% в 2017 году и на 1,6% в 2018-2019 годах дает 0,7 п.п. в общем росте экономики в текущем году, 1 п.п. и 1,1 п.п. в 2018-2019 годах. Самое значительное влияние на рост в 2017 году (1,5 п.п.) окажет валовое накопление капитала, которое, по оценке ВБ, увеличится на 8% (рост этого показателя на 1,5% и на 1,1% в 2018-2019 годах даст 0,3 п.п. и 0,2 п.п. в росте экономики в эти годы).

Инвестиции в основной капитал увеличатся на 2% в текущем году, их вклад в рост экономики составит 0,4 п.п., в 2018-2019 годах рост составит 2,5% и 3,5%, вклад в рост экономики - 0,5 п.п. и 0,7 п.п. В частности, банк указывает, что госинвестиции может поддержать Чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Экспорт, по расчетам Всемирного банка, увеличится в 2017-2019 годах на 2%, 2,3% и 2,5% соответственно, вклад в рост экономики составит 0,6 п.п., 0,7 п.п., 0,8 п.п.

Рост импорта на 10% в текущем году окажет понижающее влияние на рост ВВП РФ, его вклад составит 1,5 п.п. В 2018-2019 годах рост импорта стабилизируется на уровне 4%, его отрицательный вклад в рост экономики станет менее значительным - 0,6 п.п. и 0,7 п.п.

Цена на нефть

Всемирный банк сохранил прогноз цены на нефть в 2017 и 2018 годах на уровне $55 за баррель и $60 за баррель, в 2019 году ожидает ее рост до $61,5 за баррель. ВБ отмечает сохранение чувствительности прогноза темпов экономического роста к изменению цены на нефть.

Так, смоделированное 15%-ное снижение цены нефти приводит к сокращению роста до 1% в 2017 году и 1,2% в 2018 и 2019 годах, 15%-ное повышение цены нефти приводит к увеличению роста до 1,6% в 2017 году и 1,8% в 2018 и 2019 годах.

"Несмотря на принимаемые экономические меры, направленные на снижение чувствительности, волатильность нефтяных цен будет по-прежнему влиять на настроения потребителей и производителей. Мы предполагаем, что ответная реакция экономики на колебания цены нефти в сторону повышения будет чуть сильнее благодаря улучшению настроений инвесторов", - говорится в докладе ВБ.

Инфляция

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Всемирный банк ожидает замедления потребительской инфляции до уровня несколько ниже 4% к концу 2017 года (ранее прогноз на этот год был 4,5%) и ее стабилизацию вблизи 4% в 2018-2019 годах, что соответствует таргету ЦБ РФ.

"Более низкая инфляция поддержит реальный уровень зарплат, которые станут основным источником роста реальных доходов населения, поскольку пенсии будут индексироваться на уровень инфляции. По мере восстановления экономики, улучшение потребительских настроений, рост зарплат в реальном выражении и улучшение условий кредитования обеспечат рост потребительских расходов населения на 1,8% в 2017 году и на 2,5% в 2018 и 2019 годах", - говорится в докладе.

Более высокие цены на нефть поддержат профицит счета текущих операций - ожидается его рост с 1,9% ВВП в 2016 году до 2,9% ВВП в 2017 году ($45,7 млрд), 2,7% ВВП в 2018 году ($46 млрд) и 2,6% ВВП в 2019 году ($45,9 млрд).

Дефицит консолидированного бюджета, по оценке ВБ, сократится с 3,5% ВВП в 2016 году до 1,8% ВВП в 2017 году (предыдущий прогноз - 2,5% ВВП), до 0,5% ВВП в 2018 году (прогноз сохранился) и до 0,3% ВВП в 2019 году.

Дефицит счета операций с капиталом и финансовыми инструментами увеличится в 2017 году до $31,7 млрд (2% ВВП) с $15,7 млрд в 2016 году, в 2018-2019 годах он снизится до $23,3 млрд (1,4% ВВП) и $21,3 млрд (1,2% ВВП).

Теги: Всемирный банк
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