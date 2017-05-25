ВЭБ констатировал падение доходов россиян в апреле до уровня 2009 года

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Несмотря на общий экономический рост в России в начале текущего года, реальные доходы населения продолжают снижаться и в апреле достигли уровней 2009 года, говорится в ежемесячном обзоре ВЭБа.

"Потребительские расходы, которые были основным драйвером ВВП в первом квартале, в апреле несколько снизились. В основном за счет снижения спроса на платные услуги. За этим стояло снижение, как реальных заработных плат, так и существенное сокращение доходов населения. В реальном выражении доходы населения опустились до рекордно низких за этот кризис значений, достигнув уровней 2009 года", - приводится в докладе комментарий главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача.

По его словам, "устойчивость дальнейшего роста экономики будет зависеть от того, как быстро сможет быть преодолена общая тенденция снижения доходов домашних хозяйств".

По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения в апреле упали сразу на 7,6% по сравнению с апрелем 2016 года после снижения на 2,3% в марте, падения на 3,8% в феврале, роста на 8,0% в январе (в январе была разовая выплата пенсионерам 5 тыс. рублей). За январь-апрель снижение доходов в реальном выражении составило 2,2%.

Реальные доходы населения снижались три года подряд - в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году было падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%. В 2017 году правительство ожидает роста реальных доходов населения на 1,0%.