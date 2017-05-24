Башкирия присоединилась к иску "Роснефти" к АФК "Система"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Башкирия присоединяется к иску "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" , поданному в Арбитражный суд Башкирии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня министерство земельных и имущественных отношений республики, реализующее от имени республики Башкортостан права акционера ПАО "Башнефть", подало в Арбитражный суд РБ соответствующие документы с просьбой к суду включить министерство в состав соистцов по ранее поданному иску от НК "Роснефть" к группе компаний "Система" о взыскании убытков в размере 106 млрд рублей. Основанием иска являются недобросовестные, по мнению госоргана (акционера), действия ответчиков по ряду реорганизационных мероприятий внутри АНК "Башнефть" и компаний группа "Система". Вопрос об увеличении исковых требований будет дополнительно рассмотрен после принятия судом решения о вступлении министерства в судебный процесс", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, "Роснефть" 23 мая направила в Арбитражный суд Башкирии ходатайство об увеличении размера исковых требований к АО "Система-Инвест" и ПАО АФК "Система". Исковые требования увеличены со 106,6 млрд рублей до 170,6 млрд рублей - в связи с обесценением рубля с момента совершения действий, которые являются предметом иска, до момента подачи искового заявления.

"Система" считает требования "Роснефти" и "Башнефти" незаконными, ранее АФК публиковала развернутый ответ на тезисы иска. "Мы и по поводу предыдущей суммы требований (106,6 млрд рублей на момент подачи иска - ИФ) говорили, что она абсолютно не обоснована. А 170,6 млрд рублей - это уже из области ненаучной фантастики", - заявил "Интерфаксу" официальный представитель АФК Сергей Копытов.

При этом "Роснефть" не исключает подачи других исков к АФК "Система". На вопрос - не исключает ли "Роснефть" подачи других исков к АФК "Система", заявил пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев.