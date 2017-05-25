В АФК "Система" удивились новой сумме требований по иску "Роснефти"

В холдинге заявили, что требования не имеют под собой "ни правовой, ни экономической основы"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Новая сумма требований в рамках иска "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" (увеличена со 106,6 до 170,62 млрд рублей) не имеет под собой "ни правовой, ни экономической основы", заявил холдинг Владимира Евтушенкова.

"Требование истцов увеличить сумму якобы понесенных ими убытков обосновывается тем, что "с 2014 г. по настоящее время курс доллара США существенно вырос, а покупательная способность рубля значительно упала". Таким образом, российские государственные компании ПАО "НК "Роснефть" и ПАО АНК "Башнефть" обосновывают размер требований к другим российским компаниям - АФК "Система" и АО "Система-Инвест" - о компенсации предполагаемых убытков в России изменением курса американской валюты", - говорится в заявлении "Системы".

"Роснефть" 23 мая направила ходатайство в Арбитражный суд Башкирии об увеличении размера исковых требований к АО "Система-Инвест" и ПАО АФК "Система". "Система" управляла "Башнефтью" и рядом других предприятий башкирского ТЭК до их национализации в 2014 году. В конце 2016 года 50% "Башнефти" были куплены "Роснефтью".

В 57,2 млрд рублей оценивается лишение "Башнефти" акций "Системы-Инвест" и, как следствие, лишение косвенного владения акциями нескольких ключевых предприятий, включая энергетические активы. В качестве оплаты "Башнефть" получила собственные акции, которые были погашены. 36,9 млрд рублей - это передача "Башнефти" в качестве пассива долга "Система-Инвест" перед самой НК, 12,5 млрд рублей - расходы, понесенные на обязательный выкуп акций у миноритарных акционеров, несогласных с условиями реорганизации компании.

На прошлой неделе глава "Роснефти" Игорь Сечин, отвечая на вопрос о возможности изменения суммы требований к АФК "Система", заявил, что окончательное решение будет принимать суд. "106 млрд - это оценка потерь на дату подачи иска. Если вы посчитаете в ценах, когда эти действия совершались, то это 180 млрд. Посмотрим, это суд будет принимать решение", - сказал он журналистам.