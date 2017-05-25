Mail.ru Group запустил мессенджер TamTam

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Mail.ru Group запустила собственный мессенджер TamTam, говорится в сообщении компании.

Приложение разработано на базе мессенджера "ОК Сообщения" социальной сети "Одноклассники" (входит в Mail.ru) и заменит его в магазинах приложений. "Это позволило нам с минимальными затратами и в короткий срок сделать новый качественный продукт", - заявил создатель и руководитель проекта TamTam Владимир Кочетков.

Точный объем инвестиций в разработку приложения в компании не раскрывают.

Функции приложения аналогичны функциями других подобных сервисов. В частности, компания отмечает, что мессенджер позволяет общаться не только с друзьями, но и с большой аудиторией подписчиков - через приватные и публичные каналы.

В каналах можно собирать подписчиков без ограничения по количеству пользователей и рассылать в них сообщения. Вести каналы смогут как обычные пользователи, так и бренды, СМИ, блогеры и другие авторы. Найти нужные каналы можно по названию с помощью основной поисковой строки мессенджера.

Мессенджер доступен на смартфонах на Android и iOS.