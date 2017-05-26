Греф затруднился спрогнозировать срок приватизации Сбербанка

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка Герман Греф затруднился спрогнозировать срок приватизации банка.

"Сейчас, повторяю, так вопрос не стоит, и (трудно - ИФ) прогнозировать какие-то сроки, тем более о стопроцентно частном Сбербанке речь никогда не шла. Речь была о доле не государства, а Центрального банка, сегодня это в повестке не стоит", - сказал Греф, отвечая на вопросы акционеров на годовом собрании в пятницу.

По его словам, Сбербанк долго еще не станет частным. "Наш контрольный пакет закреплен за Центральным банком по закону, без изменения закона этого сделать нельзя. И пока принято решение закон не менять. Действительно, я выступаю за то, чтобы контрольный пакет государства не находился в руках государства", - сказал Греф. Он пояснил, что "самая большая гарантия долгосрочной устойчивости компании - это ее рыночность, чтобы акционеры могли спрашивать с менеджмента банка за финансовые результаты, и это самая успешная долгосрочная схема".

Акционер пожаловался банкиру на звонки людей, которые предлагают миноритарию дешево продать акции, потому что скоро Сбербанк станет частным и будет платить маленькие дивиденды. "Нет речи о том, что Сбербанк будет платить мизерные дивиденды, пока наша прибыльность, как видите, подрастает, и вместе с этим будут расти дивиденды", - сказал Греф. Дивиденды за 2016 год составят 25% от чистой прибыли по МСФО против 20% годом ранее.