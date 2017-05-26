Нефть Brent подешевела до $51,17 за баррель

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются на торгах в пятницу после обвала накануне на разочаровавшем инвесторов решении ОПЕК+.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:50 МСК уменьшилась на $0,29 (0,56%) - до $51,17 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,28 (0,57%) - до $48,62 за баррель.

Официальное заседание стран ОПЕК и последовавшая за ним встреча 24 стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти не принесли сюрпризов. Страны приняли решение о пролонгации договора на 9 месяцев - до конца марта 2018 года. Квоты сокращения для стран ОПЕК и не-ОПЕК были сохранены, а новых участников сделки не прибавилось.

На этом фоне цены на нефть рухнули почти на 5%.