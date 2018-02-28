Правительство РФ собралось повысить стоимость акцизных марок на табак и алкоголь

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Правительство планирует повысить стоимость акцизных марок на ввозимые в РФ табак и алкоголь. Проект соответствующего постановления размещен на едином портале раскрытия информации.

Как сообщается в пояснительной записке, стоимость акцизных марок для маркировки табачной продукции планируется установить в 200 рублей за 1 тыс. штук (без учета НДС).

В настоящее время цена составляет 150 рублей за 1 тыс. штук.

Стоимость акцизной марки на алкоголь предлагается повысить с 1 700 рублей до 1850 рублей за 1 тыс. штук (без учета НДС).

Необходимость повышения цен объясняется, в частности, высоким уровнем инфляции за годы действия нынешних цен, ростом курса валют, увеличением стоимости продукции естественных монополий, индексацией заработной платы.

Проект постановления не противоречит положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ, отмечается в пояснительной записке.