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Экономика Спор "Роснефти" и АФК "Система"

"Система" заложила в Сбербанке 16% акций МТС ради кредита на 60 млрд рублей

Деньги нужны для погашения обязательств перед "Роснефтью" в рамках мирового соглашения

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - АФК "Система" раскрыла точный размер пакета акций ПАО "Мобильные телесистемы" , который холдинг Владимира Евтушенкова передал Сбербанку в качестве залога по кредитной линии.

Договор об открытии кредитной линии, которую "Система" привлекла для погашения обязательств перед "Роснефтью" в рамках мирового соглашения, был подписан 16 февраля. О том, что залогом выступят акции МТС, "Система" сообщила сразу, точный размер пакета тогда не назывался. Источник, знакомый с условиями сделки, сообщал, что в обеспечение обязательств на 40 млрд руб. "Система" заложит около 11% МТС.

Согласно сообщению "Системы", в залог Сбербанку передано 319 млн 868 тыс. 641 акция МТС залоговой стоимостью 64,6 млрд рублей. Это не 11%, а 16% уставного капитала МТС. Дело в том, что "Система" привлекла в Сбербанке не 40, а 60 млрд рублей - помимо средств на выплаты в рамках мировой, еще 20 млрд руб. предназначено на рефинансирование текущей задолженности, пояснил "Интерфаксу" источник, близкий к АФК. Представитель "Системы" это не комментирует. Средства были выбраны из 5-летней кредитной линии на сумму до 105 млрд рублей.

Ранее АФК сообщила, что полностью выполнила все свои финансовые обязательства по мировому соглашению, уплатив "Башнефти" 100 млрд рублей. Мировое соглашение предусматривало поэтапное перечисление АФК на счета "Башнефти" 100 млрд рублей по схеме "20+40+40", в том числе за счет привлеченных средств в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и Сбербанке.

Часть суммы - 20 млрд рублей - была перечислена в конце 2017 года. Второй транш - в 40 млрд рублей, предоставленных РФПИ под залог 90,47% акций "Башкирской электросетевой компании" и 52,09% ритейлера "Детский мир" - АФК перевела "Башнефти" 27 февраля этого года. Арест с этих пакетов акций был снят судом 19 февраля по ходатайству "Роснефти". Последний транш в 40 млрд рублей, предоставленных Сбербанком под залог акций МТС, компания перечислила 5 марта. Арест с 31,76% акций МТС также был снят судом 1 марта по ходатайству "Роснефти".

Теги: Система, Сбербанк, Роснефть
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