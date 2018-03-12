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ФАС возбудила против "Вымпелкома" дело из-за внутрисетевого роуминга

Ранее аналогичные дела были возбуждены в отношении "МТС" и "Мегафона"

ФАС возбудила против "Вымпелкома" дело из-за внутрисетевого роуминга
Фото: Reuters

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служа (ФАС) РФ возбудила дело в отношении ПАО "Вымпелком", сообщила служба.

По ее данным, представленный компанией отчет об отмене внутрисетевого роуминга не соответствует требованиям, содержащимся в предупреждениях ФАС. Как отмечает служба, предложенная оператором стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена.

5 марта стало известно, что антимонопольная служба возбудила аналогичные дела в отношении "Мегафона" и МТС, так как отчеты операторов также не соответствовали требованиям предупреждений. Служба установила, что предложенная операторами стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами "домашнего" региона также необоснованно.

Как отметил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин, слова которого приводятся в сообщении, по итогам рассмотрения, в случае установления нарушения, возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства.

В отношении оператора Tele2 ФАС установила, что предложения компании соответствуют требованиям предупреждения и продлила срок исполнения до 31 мая 2018 года в связи с необходимостью технической реализации изменений тарифов.

Ранее ФАС выдала операторам предупреждения об устранении экономически и технологически необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы домашнего региона. Операторы должны были пересмотреть тарифные планы и устранить необоснованную разницу в ценах на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. При этом устранение разницы в тарифах не должно привести к ухудшению положения абонентов.

Теги: ФАС, Вымпелком
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