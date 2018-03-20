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Экономика Спор "Роснефти" и АФК "Система"

Суд прекратил производство по встречному иску "Системы" к "Роснефти" и "Башнефти"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы во вторник прекратил производство по встречному иску АФК "Система" к "Роснефти" и "Башнефти" о взыскании убытков на 330,45 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Такое решение принято в связи с отказом "Системы" от исковых требований, о чем компания 12 марта подала заявление в суд. На заседании представитель "Системы" подтвердил отказ от иска, представитель ответчиков не возражал против этого.

Предварительное заседание по иску суд ранее отложил на 5 апреля, однако 12 марта все участники процесса обратились в суд с заявлением об ускорении рассмотрения дела. Председатель Арбитражного суда Москвы 15 марта удовлетворил заявления и назначил слушание на 20 марта.

Ранее сообщалось, что в январе представитель АФК заявил ходатайство об отложении слушания в связи с тем, что заключено мировое соглашение, которое предполагает отказ от этого иска. Он просил отложить слушание на дату после 30 марта.

Представители нефтяных компаний тогда поддержали ходатайство.

Арбитражный суд Башкирии 27 декабря 2017 года утвердил мировое соглашение между "Роснефтью" и "Системой", согласно которому АФК обязалась в срок до 30 марта 2018 года возместить "Башнефти" убытки в размере 100 млрд рублей.

Между тем Арбитражный суд Башкирии 19 марта удовлетворил совместное заявление "Роснефти", "Башнефти", Минземимущества Башкирии, АФК "Система" и АО "Система-Инвест" о полной отмене обеспечительных мер - снятии ареста со всех активов АФК по искам к холдингу Владимира Евтушенкова.

Соответствующее заявление стороны направили в канцелярию суда 12 марта, после выполнения "Системой" всех финансовых обязательств по мировому соглашению - уплате "Башнефти" 100 млрд рублей.

В рамках обеспечительных мер по иску был арестован ряд активов "Системы", в том числе 52,09% акций ПАО "Детский мир" , 90,5% АО "Агрохолдинг "Степь", 71,87% акций МТС-банка .

Арбитражный суд Башкирии назначил на 21 марта заседание по заявлению "Роснефти", "Башнефти" и Минземимущества Башкирии об отказе от иска к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" на 131,6 млрд рублей. Этот иск к АФК нефтяные компании подали 7 декабря 2017 года, требуя от холдинга Евтушенкова возместить ущерб, возникший, по их мнению, в связи с выплатой дивидендов АФК за 2009-2014 годы.

После заключения мирового соглашения по первому иску "Роснефти" и "Башнефти" к "Системе", это разбирательство (так же как и процесс по второму иску нефтяных компаний к АФК) утратил самостоятельное значение.

Иск АФК должен быть отозван, как только "Система" выполнит обязательства по мировому соглашению (в течение трех рабочих дней с этого момента).

Иск "Системы" был подан в декабре после того, как "Роснефть" и "Башнефть" подали к "Системе" второй иск - на возмещение ущерба, возникшего в связи с выплатой дивидендов "Башнефтью" в адрес АФК за 2009-2014 годы на сумму 131,6 млрд рублей. Таким образом, общая сумма требований "Роснефти и "Башнефти" к АФК превысила 330 млрд рублей (сумма первого иска - 170,6 млрд рублей).

Вскоре после этого АФК сообщила о подаче иска к "Роснефти и "Башнефти" о возмещении ущерба в 330 млрд рублей, обвинив ответчиков в попытке доведения АФК до банкротства.

Теги: АФК Система, Роснефть, Башнефть
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