Тинькофф банк протестирует выдачу кредитов под залог автомобилей и квартир

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Тинькофф банк задумался над выдачей розничных кредитов под залог автомобилей и квартир, проведет первые тесты в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам председатель правления банка Оливер Хьюз в ходе телефонной конференции во вторник.

"Мы действительно будем тестировать разные залоговые кредиты. Это залоговые кредиты для малого бизнеса, кредит под залог квартиры, кредит под залог авто. Именно в этом году мы запускаем ряд тестов, чтобы понять, где есть интересный бизнес", - сказал Хьюз.

По его словам, залоговые кредиты под залог автомобилей и квартир планируется предоставлять физлицам и малому бизнесу. Банк хочет протестировать эти направления и в случае успешного теста развивать их.

Хьюз добавил, что банк вынашивает идею залогового кредитования достаточно давно.

Что касается беззалогового кредитования, то группа в 2018 году ожидает его рост как минимум на 25%, подчеркнул глава банка.

Тинькофф банк по-прежнему не планирует выдавать ипотеку самостоятельно, будет работать только как брокер по выдаче ипотеки с балансов других банков. Кроме того, по словам Хьюза, кредитная организация намерена развивать с Агентством ипотечного и жилищного кредитования (АИЖК, теперь Дом.РФ) совместную компанию, которая займется выдачей и сопровождением ипотечных кредитов на электронной технологической платформе.

Совокупный кредитный портфель материнской компании Тинькофф банка - TCS Group Holding - в 2017 году по МСФО вырос на 31% - до 157,8 млрд рублей. Основную его часть (89%, или 140,2 млрд рублей) составляют кредитные карты. На кредиты наличными приходится 7 млрд рублей, кредиты в рассрочку - 5,9 млрд рублей, POS-кредиты - 4,7 млрд рублей.

Тинькофф банк по итогам 2017 года занимает 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".