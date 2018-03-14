Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-1%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за геополитической напряженности; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6-1%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2306,48 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1273,58 пункта (-1%), рублевые цены основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,5%.

Доллар торгуется на уровне вторника - 57,02 руб..

В лидерах отката выступают акции "Башнефти" (-1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1%), "РусГидро" (-1%), "Газпрома" (-0,8%), "Мобильных телесистем" (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,6%).

Подросли бумаги "Распадской" (+0,5%), "префы" "Мечела" (+1,3%).

Индексы в США во вторник снизились, несмотря на позитивные данные об инфляции, в лидерах падения оказались финансовые и технологические компании.

Новости об отставке Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепартамента США усилили падение рынка, хотя эксперты и не считают их основной причиной пессимизма инвесторов. Вместе с тем политическая неопределенность способствовала повышению цен на золото и росту стоимости гособлигаций США. Доходность 10-летних US Treasuries опустилась ниже 2,85%, долларовые индексы снизились.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале 2018 года увеличились на ожидаемые 2,2% в годовом выражении после январского роста на 2,1%. Вместе с тем цены в феврале повысились всего на 0,2% по сравнению с январем, когда был зафиксирован рост на 0,5%, встревоживший финансовые рынки.

Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Тиллерсона с должности главы Госдепартамента США. Его сменит директор ЦРУ Майк Помпео, а во главе разведывательного управления США впервые встанет женщина - Джина Хаспел, на данный момент являющаяся заместителем директора ЦРУ.

В среду снижается фондовая Азия (просела на 0,8% Япония, минусует на 0,3% Китай), дешевеют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) на опасениях, что перестановки в правительстве США приведут к ухудшению отношений страны с торговыми партнерами.

Аналитики опасаются, что новый глава Госдепа займет более жесткую позицию по вопросам международной торговли, чем его предшественник. В частности, повысились опасения по поводу нового витка торговых войн.

Между тем, поддержку Китаю оказала статистика. Рост промышленного производства в Китае в январе-феврале неожиданно ускорился до 7,2% в годовом выражении с 6,6% в декабре, хотя в среднем ожидалось снижение темпов роста показателя до 6,2%. Розничные продажи увеличились за два прошлых месяца на 9,7% по сравнению с январем-февралем 2017 года после декабрьского роста на 10,2%, тогда как аналитики прогнозировали чуть менее значительное замедление - до 9,8%.

Статуправление КНР рассчитывает показатель сразу за два первых месяца, чтобы избежать волатильности, вызванной празднованием Нового года по лунному календарю.

Нефть утром в среду проседает, инвесторы оценивают возможные последствия отставки Р.Тиллерсона для сделки с Ираном, которая предполагает снятие эмбарго на экспорт нефти в обмен на отказ от ядерного вооружения.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 в среду составила $64,53 за баррель (-0,2% и -0,5% накануне), апрельская цена WTI - $60,71 за баррель (без изменений и -1,1% накануне).

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о том, что запасы нефти в США по итогам прошлой недели увеличились на 1,16 млн баррелей. Официальные данные Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США будут обнародованы в среду (17:30 МСК), ожидается повышение запасов на 2,5 млн баррелей.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, решение Трампа о перестановках в правительстве затмило все остальные события, доллар отреагировал падением, поскольку инвесторы рассматривают отставку Тиллерсона как угрозу возрастания международной напряженности. В частности, Тиллерсон выступал за сохранение ядерной сделки с Ираном, при том, что сам Трамп хочет ее расторгнуть. Скорее всего, после этого Штаты введут новые санкции в отношении исламской республики.

Негативом для российского рынка является и раздувание скандала в отношении отравления экс-полковника ГРУ и агента британской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй однозначно возложила ответственность за покушение на предателя на Россию, ее мнение поддержали США и скорее всего поддержит Европа, что грозит новыми антироссийскими санкциями.

Все это выльется в волатильные торги акциями в среду, считает аналитик.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов также полагает, что политические события оказывают давление на мировые рынки. Инвесторы воспринимают текучесть кадров в США как подтверждение наличия проблем в администрации Белого дома. Позиция президента США в отношении "правильных сделок" непоколебима, и после введения заградительных пошлин на импорт в США стали, алюминия, автомобилей, бытовой техники и прочего, дело дойдет до рынка нефти.

Политическая программа Трампа предусматривает снижение цен на нефть, поскольку ее высокая стоимость приводит к удорожанию конечного продукта внутри США. Однако теперь инвесторы будут оценивать дальнейшие действия администрации Белого дома по торговой войне и внешней политике. Не исключено, что Помпео может повести более жесткую игру против РФ, чем Тиллерсон, и одним из поводов для этого послужит послание президента РФ Федеральному собранию. На этом фоне следует ожидать коррекции рынка акций РФ вниз.