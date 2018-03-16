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Экономика

Топ-менеджер Nike уволился из-за жалоб на неподобающее поведение

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент по развитию бренда Nike Inc Тревор Эдвардс покинет компанию в связи с жалобами сотрудников на его неподобающее поведение на рабочем месте.

Как говорится в сообщении Nike, Эдвардс ушел с занимаемой должности сразу же, но процесс его увольнения из корпорации будет завершен в августе.

Во внутренних документах главный исполнительный директор Nike Марк Паркер отметил, что в последнее время компания получила ряд сообщений "о поведении внутри организации, которое не отражает наши основные ценности - инклюзивность, уважение, расширение прав и возможностей", пишет The Wall Street Journal. Паркер не уточнил, о каких именно жалобах идет речь.

По данным издания, Эдвардс, второй человек в Nike, был потенциальным преемником ее CEO. Теперь же Паркер, руководящий Nike с 2006 года, заявил, что останется на постах гендиректора и председателя совета директоров и после 2020 года.

55-летний Эдвардс родился в Лондоне и вырос на Ямайке. На работу в Nike он пришел в 1992 году из Colgate-Palmolive в качестве регионального менеджера по маркетингу. Считается, что он стоял за проектами компании по повышению физической активности населения и популяризации фитнес-трекеров. С 2013 года он стал президентом по развитию бренда Nike - крупнейшего мирового производителя спортивной одежды и обуви.

В связи с уходом Эдвардса в Nike появилась новая руководящая должность - президента по работе с потребителями и рынками, которому будет передана часть полномочий президента по развитию бренда. Эту должность займет Эллиотт Хилл, работающий в компании с 1988 года.

Акции Nike вяло отреагировали на сообщения об отставке Эдвардса. За последние 12 месяцев капитализация компании подскочила на 15%, превысив $107 млрд.

Теги: Nike
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