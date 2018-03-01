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Минфин предложил ввести уголовную ответственность за оборот денежных суррогатов

Есть обновление от 16:16

Ранее предлалось законодательно запретить использование криптовалют как денежных суррогатов для расчетов на территории РФ

Минфин предложил ввести уголовную ответственность за оборот денежных суррогатов
Фото: Reuters

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ согласовал законопроект о введении уголовной ответственности за оборот денежных суррогатов, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе организованной Внешэкономбанком конференции "Криптосреда".

"Да, будет (уголовная ответственность - ИФ). Текст законопроекта, он согласован, но я его пока притормозил. Мне кажется, есть риск, что пострадают невинные люди", - сказал замминистра.

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При этом замминистра отметил, что текст законопроекта о денежных суррогатах не посвящен исключительно криптовалютам. "Криптовалюты - это частный элемент некоего общего. Логика такая: расчеты за товары, работы или услуги, за что бы то ни было, кроме как в рублях, были и есть и останутся запрещенными", - сказал Моисеев.

Ранее сообщалось, что Минфин предлагает законодательно запретить использование криптовалют как денежных суррогатов для расчетов на территории России.

"В ближайшее время будет опубликован (законопроект - ИФ). Санкции предлагаются жесткие, аналогичные "пирамидам", - заявил в январе А.Моисеев. "Если вы купите ксерокс и на нем начнете печатать "тасовки" или "праймовки" и будете говорить, что это расчетное средство, то и вас привлекут. Там (в законопроекте - ИФ) от обратного. Есть рубль, а все остальное - это суррогат", - пояснил замглавы Минфина.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор против криптовалют как частных денег и денежных суррогатов. При этом Центробанк РФ рассматривает возможность создания национальной цифровой валюты (не частной, как биткойн) на основе технологии блокчейн.

Теги: Минфин
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