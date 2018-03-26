Рубль упал к доллару и евро на сообщениях о высылке российских дипломатов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро развернулись вверх после появления сообщений о высылке российских дипломатов из США и ряда европейских государств. При этом курс евро поднялся выше 71 руб./EUR1 впервые с 20 марта.

Так, к 16:16 по московскому времени курс доллара на торгах Московской биржи составлял 57,25 руб./$1, что было на 26 копеек выше уровня на 16:00 по московскому времени. Евро вырос до 71,03 руб./EUR1 против 70,66 руб./EUR1 до объявления о высылке.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль резко снизился к доллару и евро на фоне обострения внешнеполитической ситуации после сообщений о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" - отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Дипломаты подлежат высылке из 14 стран ЕС и США, причем администрация президента США Дональда Трампа приняла решение не только выслать из страны 60 российских дипломатов, но и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.