США выдворят 60 российских дипломатов и закроют генконсульство в Сиэтле

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Эти меры приняты в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Отмечается, что высылаемые дипломаты должны в течение недели покинуть территорию США. Среди 60 высылаемых дипломатов - около десяти сотрудников российского постпредства при ООН, отмечается в сообщении.

По словам высокопоставленных представителей американской администрации, высылаемые российские дипломаты занимались разведывательной деятельностью.

Кроме того, посол РФ в США Анатолий Антонов был вызван в понедельник утром в госдепартамент США. На соответствующий вопрос корреспондента "Интерфакса" пресс-секретарь дипмиссии РФ в США Николай Лахонин ответил утвердительно.

В конце прошлой недели газета The Times сообщала, что, по ее данным, до 20 стран могут объявить о высылке российских дипломатов в связи с данным делом.

В конце 2016 года, в последние недели работы Барака Обамы на посту президента США, Госдепартамент в связи с якобы имевшими место в период президентских выборов кибератаками решил выслать из страны 35 российских дипломатов. Кроме того, были закрыты жилые комплексы российских дипломатов в штате Мэриленд и в Нью-Йорке.

После ответного решения России (сокращения американского дипприсутствия в стране до числа работающих в США российских дипломатов и техсотрудников) США 31 августа 2017 года объявили о решении закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и ряд консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке.

"Дело Скрипаля"

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.