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В мире Отравление Сергея Скрипаля

Туск объявил о высылке российских дипломатов из 14 стран ЕС

Есть обновление от 16:40

В связи с "делом Скрипаля" Великобританию также поддержали Италия, Ирландия, страны Прибалтики, Польша, Дания, Чехия, Нидерланды, Финляндия и другие

Туск объявил о высылке российских дипломатов из 14 стран ЕС
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Дональд Туск в понедельник объявил, что решение о высылке российских дипломатов на фоне расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери приняли 14 европейских стран.

"Вслед за решением Евросовета на прошлой неделе, сегодня четырнадцать стран-членов ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Также глава Евросовета подчеркнул, что Евросоюз не исключает принятия новых мер в отношении России. "Дополнительные меры не исключаются в ближайшие дни и недели", - предупредил он.

Польша приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля, сообщил в понедельник министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. По сообщению европейских СМИ, он отметил, что это решение принято в знак солидарности с Великобританией.

Власти Италии решили выслать двух российских дипломатов, сообщают в понедельник итальянские СМИ со ссылкой на МИД страны.

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Ирландия считает правильным рассмотреть возможность высылки российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, заявил ирландский министр финансов Паскел Донахью.

"Нам представляется уместным, что Ирландия рассмотрит этот вопрос в рамках собственной юрисдикции", - сказал министр в интервью газете The Times в понедельник.

"Если мы этого не сделаем, то нас могут спросить, почему мы не действуем в поддержку страны, которая является нашим союзником", - добавил Донахью.

Власти Финляндии приняли решение выслать из страны одного сотрудника посольства России в Хельсинки. "Президент республики и министерский комитет по иностранной политике и безопасности установили, что Финляндия вышлет одного сотрудника с дипломатическим статусом, работающего в посольстве России в Хельсинки", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Финляндии. Правительство Финляндии подчеркивает, что атака в Солсбери "является серьезной угрозой безопасности всей Европы".

Хорватия объявит персона нон грата одного российского дипломата, сообщает в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Пленковича.

"Хорватия объявляет одного российского дипломата персона нон грата, выражая солидарность с Великобританией", - сообщает телеканал.

Также о высылке одного российского дипломата - второго секретаря российского посольства - объявила Латвия.

"Латвия высылает второго секретаря посольства РФ и вносит в черный список руководителя латвийского представительства российской компании", - написал глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс в понедельник в своем микроблоге в твиттере.

Литва решила выслать трех российских дипломатов, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Мы вручили ноту послу, о том, что три сотрудника посольства объявляются персона нон грата в связи с деятельностью, которая не согласуется со статусом дипломата", - сказал агентству BNS глава МИД.

Он отметил, что высылаемые лица должны будут покинуть Литву в течение недели.

Департамент госбезопасности Литвы утверждает, что "сейчас лица, связанные с российской разведкой составляют треть дипломатического персонала России в Литве", пишет BNS.

МИД Литвы также инициировал вовлечение десяти граждан России в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в страну, отмечает агентство

Эстония в связи с "делом Скрипаля" высылает атташе посольства Российской Федерации по обороне, сообщил в понедельник журналистам министр иностранных дел республики Свен Миксер. Он добавил, что "использование химического оружия является исключительно тяжелым нарушением международного права".

Власти Чехии и Дании приняли решение выслать сотрудников российских посольств, сообщает в твиттере корреспондент телеканала "Франс 24". В частности, Чехия вышлет трех российских дипломатов, а Дания - двух.

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Нидерланды решили выслать двух российских дипломатов, заявил в понедельник глава нидерландского МИД Стеф Блок. "В результате тесной консультации с союзниками и партнерами, Нидерланды решили выслать двух российских разведчиков", - написал он в своем микроблоге в твиттере.

Ранее сообщалось, что Германия решила выслать группу российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". "Сегодня мы высылаем из страны четырех российских дипломатов", - говорится в сообщении, распространенном в официальном твиттере МИД ФРГ.

По данным телеканала "Франс 24", в МИД Франции также приняли решение выслать из страны четырех российских дипломатов.

Что касается США, то администрация президента Дональда Трампа решила выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.

Украина в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками выдворяет 13 российских дипломатов из-за "дела Скрипаля", заявил президент Украины Петр Порошенко.

Лидеры ЕС 22 марта выразили поддержку Великобритании в связи с "делом Скрипаля", согласившись с оценкой Лондона о том, что Россия с "очень высокой степенью вероятности" несет ответственность за нападение с применением нервнопаралитического вещества. Главы стран-членов ЕС обещали главе правительства Великобритании Терезе Мэй всестороннюю поддержку в выяснении подробностей нападения и согласовании дальнейших шагов.

23 марта на саммите Евросоюза было принято решение об отзыве посла ЕС в РФ.

"Дело Скрипаля"

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

Сообщение дополняется

Теги: ЕС, Великобритания, Сергей Скрипаль
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