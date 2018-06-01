Биржевые цены на топливо упали на 2% после переноса снижения акцизов на 1 июня

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Биржевые цены на все виды топлива рухнули на 2% на фоне экстренного снижения акцизов с 1 июня, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Бензины Аи-92 и Аи-95 подешевели до 53739 руб./т и 54701 руб./т соответственно, цена на дизтопливо снизилась до 49378 руб./т (по национальному индексу, отражающему средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).

По индексу Москва цена на Аи-92 за день упала на 1,4%, до 55971 руб./т, на Аи-95 - на 1,8%, до 56920 руб./т, на дизтопливо - на 2,1%, до 50056 руб./т.

По индексу европейской части России падение цен на Аи-92 составило 2,2%, до 53979 руб./т, Аи-95 подешевел на 1,2%, до 55751 руб./т, дизтопливо также подешевело на 2%, до 48707 руб./т.

Как сообщалось, на фоне длительного роста цен на нефтепродукты на бирже и в розничном сегменте правительство уже с 1 июня решило снизить акцизы на бензин на 3 тыс. рублей с тонны и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей с тонны от действующих ставок. Также было решено отказаться от планового повышения акцизов на 700 рублей, которое было предусмотрено в бюджете РФ с 1 июля 2018 года.

Оптовые цены на нефтепродукты в России росли без остановки с середины февраля до середины мая. Биржевые цены стабилизировались только во второй половине мая на фоне действий ФАС по работе с участниками рынка. Кроме того, на внутреннем рынке последние несколько недель активно растут цены на АЗС. Росту биржевых и розничных цен на топливо в РФ способствуют сразу ряд причин, в числе которых: рост мировых цен на нефть, ослабление рубля, рост акцизов на нефтепродукты, весенние ремонты НПЗ, активный период сельхозработ, а также сезонный спрос на топливо весной и летом.