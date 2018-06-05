Потребительские цены на бензин в РФ выросли на 5,6% в мае после 1% в апреле

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России в мае 2018 года выросли на 5,6%, в то время как инфляция за тот же период составила 0,4%, свидетельствуют данные Росстата.

В апреле цены на бензин выросли на 1%, в марте и феврале оставались стабильными, в январе - демонстрировали рост на 0,4%.

В прошлом году динамика цен на бензин была иной - в декабре 2017 года индекс вырос на 1,4%, в ноябре - на 0,4%, в октябре рост составил 0,2%, в сентябре - 0,3%, в августе и июле ценник рос по 0,2%, в июне цены подскочили сразу на 1,1%, в мае - на 0,7%, в апреле, марте, феврале они увеличивались по 0,6%, а в январе выросли на 0,8%.

По сравнению с маем 2017 года повышение цен на бензин составило 11,3%. Инфляция в мае в годовом выражении составила 2,4%.

За январь-май бензин подорожал на 7,2%, что выше инфляции за аналогичный период ровно в 4,5 раза.

В мае также выросли цены на газомоторное топливо - оно стало дороже на 7,7%, дизельное топливо - на 5,2%.