Экономика

Рост Dow Jones в среду стал максимальным за два месяца

Есть обновление от 10:22

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок завершил сессию в среду в "зеленой зоне", внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на вопросах внешней торговли и взаимоотношений США с основными партнерами.

Темпы повышения Dow Jones Industrial Average были максимальными с середины апреля благодаря ралли в банковском секторе. Nasdaq Composite обновил исторический максимум третью сессию подряд, индекс компаний малой капитализации Russell 2000 также установил новый рекорд.

По данным американских СМИ, министр финансов США Стивен Мнучин на совещании во вторник призывал президента страны Дональда Трампа освободить Канаду от пошлин на сталь и алюминий.

При этом Китай якобы предложил Вашингтону увеличить покупки товаров в США на $70 млрд в год, чтобы снизить дефицит США в их торговых отношениях.

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Вместе с тем Мексика и Евросоюз объявили об ответных мерах в отношении американских товаров, в том числе пошлинами будут обложены различные сельхозпродукты, алкогольные напитки.

Участники рынка ожидают, что обсуждение торговых споров продолжится на саммите G7 в Канаде, который пройдет 8-9 июня.

Дефицит внешнеторгового баланса США в апреле оказался меньше прогнозов - $46,2 млрд с пересмотренных $47,2 млрд в марте. Аналитики в среднем ожидали сохранения показателя на ранее объявленном мартовском уровне в $49 млрд

Темпы роста стоимости рабочей силы в США в I квартале ускорились до максимума за год - 2,9%. Предварительные данные оценивали повышение в 2,7%. Консенсус-прогноз аналитиков также предусматривал рост стоимости рабочей силы на 2,9%, сообщает MarketWatch.

Производительность труда в США в первом квартале увеличилась на 0,4% при предварительной оценке повышения на 0,7% и ожидавшемся экспертами росте на 0,6%.

Курс ценных бумаг Goldman Sachs поднялся на 1,7%, JPMorgan Chase & Co. - на 2,3% вслед за увеличением доходности 10-летних гособлигаций США с 2,91% во вторник до 2,97% в среду. Обычно более высокие ставки облигаций положительно сказываются на деятельности и результатах финансовых компаний.

"Мы все еще находимся на том этапе экономического цикла, когда растущие ставки отражают усиление экономического роста в противоположность ситуации, когда центральные банки пытаются побороть инфляцию", - отмечает инвестиционный стратег Edward Jones Кейт Уорн.

Акции Tesla Inc. подорожали на 9,7% на торгах в Нью-Йорке в среду. Глава компании Илон Маск пообещал акционерам, что плановый показатель производства Tesla Model 3 в 5 тыс. автомобилей в неделю будет достигнут уже в конце июня.

Капитализация нефтегазовой компании Devon Energy увеличилась на 5,6%. Devon объявила об увеличении программы buyback и продаже доли участия в проекте EnLink за $3,13 млрд.

Цена бумаг UnitedHealth Group Inc., единственного страховщика в списке индекса Dow Jones Industrial Average, поднялась на 1,7% после объявления о повышении квартальных дивидендов на 20%.

Курс ценных бумаг ювелирной компании Signet Jewelers Ltd. подскочил на 18,4%, поскольку ее квартальные финансовые результаты превысили ожидания рынка.

Цена акций Axovant Sciences Ltd. взлетела на 160%, поскольку Oxford BioMedica (+18,9%) заключила соглашение о лицензии на ее генную терапию для лечения болезни Паркинсона.

Котировки акций Facebook Inc. упали на 0,8% к концу основной сессии. Соцсеть подтвердила, что предоставляла четырем китайским производителям электроники доступ к данным пользователей.

Бумаги авиакомпании Delta Air Lines подешевели на 0,9% из-за ухудшения прогнозов прибыли и рентабельности на II квартал, связанного с повышением цен на топливо.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии в среду подскочил на 346,41 пункта (1,40%) - до 25146,39 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 23,55 пункта (0,86%) - до 2772,35 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 51,38 пункта (0,67%) и составил 7689,24 пункта.

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Теги: США
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