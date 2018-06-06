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Еврокомиссия поддержала ответные пошлины на импорт товаров из США на 2,8 млрд евро

Мера может вступить в силу уже в июле, после того как будет согласована со странами ЕС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия поддержала установление пошлин на импорт американских товаров на сумму 2,8 млрд евро в ответ на введенные США с 1 июня сборы на поставляемые из стран ЕС сталь и алюминий, говорится в заявлении Еврокомиссии.

Список товаров насчитывает несколько десятков позиций, включая сельскохозяйственную продукцию (кукуруза, рис, клюква), продукты питания (апельсиновый сок, арахисовое масло, виски и табачные изделия), косметику, одежду, металлургическую продукцию, мотоциклы, катера, яхты, и т.п. На них предлагается установить пошлину в размере 25%. Также 10%-ой пошлиной будут обложены игральные карты.

Представители ЕК ожидают, что решение будет согласовано со странами ЕС до конца июня, и мера вступит в силу уже в июле.

"Это взвешенный и оправданный ответ на одностороннее и неправомерное решение США ввести пошлины на поставки европейской стали и алюминия, - заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём. - Более того, реакция ЕС полностью соответствует международному торговому законодательству. Мы сожалеем, что США не оставили нам другого выбора".

Отмечается, что пошлины США предположительно затронут импортируемые из Европы товары на общую сумму 6,4 млрд евро. ЕС планирует симметрично ответить на эту меру, введя пошлины на американские товары объемом еще 3,6 млрд евро в течение трех лет или после положительного решения Всемирной торговой организации по жалобе на действия Вашингтона.

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Теги: ЕС, США
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