Цены на заправках в России пошли вниз

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Средние розничные цены на бензины в России после трех недель интенсивного роста пошли вниз, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

Цены снижались на заправках большинства регионов страны за исключением Краснодарского края (+39-47 коп./л), а также Крыма и Севастополя, где рост цен за семь дней составил более 1 рубля. Кроме того, цены выросли в Якутии - на 81 копейку на оба вида бензина.

Сильнее остальных снижали цены операторы заправок Сибири - в среднем по округу на 20 копеек. Северо-Кавказский округ всю прошлую неделю держал цены на прежнем уровне.

В Москве стоимость бензинов за неделю снизилась на 7-12 копеек, в Московской области - на 8 копеек. В Санкт-Петербурге бензин за неделю подешевел на 19-20 копеек. Летнее дизтопливо в данных регионах подешевело на 7 копеек.

В среднем по России стоимость Аи-92 за семь дней снизилась всего на 1 копейку и составила 41,64 руб./л, Аи-95 - на 2 копейки - 44,43 руб./л, летнее дизтопливо - также на 2 копейки, до 44,34 руб./л.

Кабмин примет меры

Правительство в течение нескольких недель принимало меры по борьбе с резким ростом цен на бензин в опте и рознице, которое отмечалось в апреле и мае. Так, было принято решение снизить экспортные пошлины на бензин на 3 тыс. рублей с тонны и на дизельное топливо - на 2 тыс. рублей с тонны.

В ответ нефтяники обещали сдерживать цены в рознице, а также увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. Кроме того, Минэнерго и Минфин готовят законопроект, позволяющий ввести заградительную экспортную пошлину на бензин и дизельное топливо в размере 90% от действующей ставки пошлины на нефть в случае очередных топливных кризисов, сейчас ставка пошлины для светлых нефтепродуктов составляет 30% от пошлины на нефть.

В результате принимаемых мер биржевые цены на топливо пошли вниз, продажи нефтепродуктов на СПбМТСБ выросли, а отраслевые эксперты прогнозируют периода стабильности на топливном рынке РФ в ближайшие месяцы.

Отвечая на вопрос о причинах резкого роста цен на топливо, президент Владимир Путин в ходе "прямой линии" 7 июня заявил, что текущий рост цен на бензин вызван "налоговым маневром", стимулирующим экспорт нефти. Вице-премьер Дмитрий Козак, к которому российский лидер обратился за комментарием, сообщил, что правительство в случае кризиса на рынке нефтепродуктов России получит право повысить пошлины на топливо до уровня пошлины на нефть.