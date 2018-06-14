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Цены на заправках в России пошли вниз

В Москве топливо за неделю подешевело на 7-12 копеек, среднем по России - на 1-2 копейки, в Краснодарском крае, Крыму и Якутии цены продолжили расти

Цены на заправках в России пошли вниз
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Средние розничные цены на бензины в России после трех недель интенсивного роста пошли вниз, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

Цены снижались на заправках большинства регионов страны за исключением Краснодарского края (+39-47 коп./л), а также Крыма и Севастополя, где рост цен за семь дней составил более 1 рубля. Кроме того, цены выросли в Якутии - на 81 копейку на оба вида бензина.

Сильнее остальных снижали цены операторы заправок Сибири - в среднем по округу на 20 копеек. Северо-Кавказский округ всю прошлую неделю держал цены на прежнем уровне.

В Москве стоимость бензинов за неделю снизилась на 7-12 копеек, в Московской области - на 8 копеек. В Санкт-Петербурге бензин за неделю подешевел на 19-20 копеек. Летнее дизтопливо в данных регионах подешевело на 7 копеек.

В среднем по России стоимость Аи-92 за семь дней снизилась всего на 1 копейку и составила 41,64 руб./л, Аи-95 - на 2 копейки - 44,43 руб./л, летнее дизтопливо - также на 2 копейки, до 44,34 руб./л.

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Кабмин примет меры

Правительство в течение нескольких недель принимало меры по борьбе с резким ростом цен на бензин в опте и рознице, которое отмечалось в апреле и мае. Так, было принято решение снизить экспортные пошлины на бензин на 3 тыс. рублей с тонны и на дизельное топливо - на 2 тыс. рублей с тонны.

В ответ нефтяники обещали сдерживать цены в рознице, а также увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. Кроме того, Минэнерго и Минфин готовят законопроект, позволяющий ввести заградительную экспортную пошлину на бензин и дизельное топливо в размере 90% от действующей ставки пошлины на нефть в случае очередных топливных кризисов, сейчас ставка пошлины для светлых нефтепродуктов составляет 30% от пошлины на нефть.

В результате принимаемых мер биржевые цены на топливо пошли вниз, продажи нефтепродуктов на СПбМТСБ выросли, а отраслевые эксперты прогнозируют периода стабильности на топливном рынке РФ в ближайшие месяцы.

Отвечая на вопрос о причинах резкого роста цен на топливо, президент Владимир Путин в ходе "прямой линии" 7 июня заявил, что текущий рост цен на бензин вызван "налоговым маневром", стимулирующим экспорт нефти. Вице-премьер Дмитрий Козак, к которому российский лидер обратился за комментарием, сообщил, что правительство в случае кризиса на рынке нефтепродуктов России получит право повысить пошлины на топливо до уровня пошлины на нефть.

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Теги: Россия, Минэнерго, Минфин
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